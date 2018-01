Quattroruote Audi Racing e-Challenge - Mettetevi alla prova con Gran Turismo Sport

: Dopo la Norvegia, la #Audi apre le prevendite della e-tron anche in Svizzera, Austria e Belgio… - quattroruote : Dopo la Norvegia, la #Audi apre le prevendite della e-tron anche in Svizzera, Austria e Belgio… - normac88 : Mi è piaciuto un video di @YouTube: - MrGig8 : Nuova Audi A8: la prova su strada | Quattroruote - stefanodonno75 : WORLD ADVERTISING FREE BUSINESS ACTION a cura di Stefano Donno : Nuova Audi A8: la prova su strada | Quattroruote -

Leggi la notizia su quattroruote

(Di mercoledì 31 gennaio 2018) Una sfida esclusiva a colpi di staccate e giri veloci: il 6 febbraio va in scena ile-, il primo evento dedicato alle competizioni elettroniche che ha per protagonista, il videogioco di corse più celebre al mondo, realizzato in collaborazione con, Sony e PG Es. Dalle ore 17, allUnicredit Pavilion di piazza Gae Aulenti a Milano (lo stesso che nella mattinata ospiterà ilDay) vi aspettiamo con piattaforme PS4 di ultima generazione per le sessioni di qualifica: i più bravi potranno scendere in pista con i gamers migliori del momento.Come si gioca. Sulle console PS4 potrete mettervi al volante di unR8 LMS proprio come quella che corre nelle GT Series e tentare di fare il tempo record. Nella prima fase della sfida, tra le 17.30 e le 19.30, chi si è registrato allingresso (levento è gratuito) può sedersi...