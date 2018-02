Quando la Nutella fa gola non solo agli italiani

: Nulla batte il profumo del pane quando entri in panetteria, neanche quello della Nutella - lassatcfutt : Nulla batte il profumo del pane quando entri in panetteria, neanche quello della Nutella - fedeee93_ : RT @wlaveru: Nella vita vorrei trovare qualcuno che mi facesse sentire come quando spalmo la nutella sulla crêpes bella calda e vedo che si… - gd_roger : @moreno8691 Si, tiro la cinghia. E poi, quando i figli sono a letto, prendo il barattolo di Nutella e vedo se riesco a trovare il fondo. - BauleMargherite : RT @wlaveru: Nella vita vorrei trovare qualcuno che mi facesse sentire come quando spalmo la nutella sulla crêpes bella calda e vedo che si… - YuriYuriknight : @vodka_revolver Quando finisce la nutella si gioca al telefono senza fili ?? -

(Di mercoledì 31 gennaio 2018) I francesi amano veramente tanto lassima. Forse addirittura fin troppo. Nei giorni scorsi un video, divenuto ormai virale, ha invaso il web: in un supermercato della catena Intermarché si è assistito a scene da far west e risse per accaparrarsi il tanto famoso barattolo dida 950 grammi, lanciato in promozione al 70 per cento di sconto. Caos e risse Il ministro dell'economia Bruno Le Maire ha fortemente criticato l'iniziativa del supermercato in questione, complice di aver provocato disagi, arrivando addirittura a sfiorare risse tra clienti disposti a tutto pur di entrare in possesso del tanto desiderato vasetto di crema alla nocciola. In alcuni supermercati le scorte sono finite in meno di un quarto d'ora e, in alcuni casi, è dovuta intervenire anche la polizia per sedare gli animi bollenti. Il ministro ha, inoltre, dichiarato che scene simili non saranno più ...