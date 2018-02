PSVITA PSPScummVM arriva alla versione 2 1 0git16

: [PSVITA/PSP]ScummVM arriva alla versione 2.1.0git16 - GAMESANDCON : [PSVITA/PSP]ScummVM arriva alla versione 2.1.0git16 -

(Di mercoledì 31 gennaio 2018) Lo sviluppatore rsn8887 ha rilasciato in queste ore un nuovo aggiornamento dellasperimentale di ScummVM segnando la2.1.0git-16.Si tratta di build funzionanti di ScummVM per PSP ebasati sul codice sorgente di sviluppo 2.1.0git del 31 gennaio 2018, incluse alcune funzionalità sperimentali aggiuntive che non sono ancora state accettate nel codice sorgente principale.ScummVM è un programma inizialmente sviluppato per avviare i giochi Dos “punta e clicca” della Lucasarts con lo script SCUMM (Script Creation Utility for Maniac Mansion) e con il tempo si e’ reso compatibile con i giochi di altre Aziende come Sierra e Humongous Entertainment. Cambiamenti recenti: (Vita) Touch diretto sul pannello frontale (opzione modalità touchpad mouse consente il touch posteriore, ma il pannello frontale rimane sempre in modalità touch diretto) Il touch posteriore () è ora ...