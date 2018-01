PS4Rilasciato ps4-exploit-host v0 3 19

: #[PS4]Rilasciato Free PS2 Pub Gen v1.2 #[PS4]Rilasciato #Free #PS2 #Pub #Gen #v1.2 - zazoomblog : #[PS4]Rilasciato Free PS2 Pub Gen v1.2 #[PS4]Rilasciato #Free #PS2 #Pub #Gen #v1.2 - TheheroGAC : RT @GAMESANDCON: [PS4]Rilasciato l'emulatore SnesStation per PS4 4.05 - zazoomblog : #[PS4]Rilasciato l’emulatore SnesStation per PS4 4.05 #[PS4]Rilasciato #l’emulatore #SnesStation #per #PS4 ... - Cloud0835 : RT @GAMESANDCON: [PS4]Rilasciato l'emulatore SnesStation per PS4 4.05 - GAMESANDCON : [PS4]Rilasciato l'emulatore SnesStation per PS4 4.05 -

(Di mercoledì 31 gennaio 2018) Dopo l’ultimo payload,update blocker, rilasciato da CelesteBlue123 / LightningMods,lo sviluppatore AL-Azif ha rilasciato un nuovo aggiornamento del tool all-in-one chiamato ps4-che ha raggiunto la versione 0.3.19. Che cosa permette di fare questo? Questo è un tool molto semplice per ospitare il proprioPS4 sulla propria LAN. le caratteristiche includono: Ospitare e scegliere l’(Spectre, IDC e XVortex ) Blocca i domini PSN in caso di aggiornamenti accidentali Fornisce l’aggiornamento 4.05 sulla tua PS4 Se non desideri ospitare il pacchetto, impostare il proprio DNS su 108.61.128.158. Questo ha tutte le caratteristiche sopra elencate tranne il mittente del payload. L’è accessibile dalla pagina del manuale utente nelle tue impostazioni. Requisiti Python 3 La directory Python aggiunta alla variabile di ambiente del ...