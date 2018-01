Presto indosseremo vestiti ricoperti di pannelli solari sottilissimi

Leggi la notizia su agi

(Di mercoledì 31 gennaio 2018) Avere celle solari così sottili ed efficienti da poter essere inserite in tende o indumenti. Ora questa possibilità è più vicina grazie al lavoro di ricerca dell’Università di Cambridge. Il Gruppo guidato dal prof. Richard Friend ha condotto gli studi in questo campo presso la facility europea CUSBO (Centre for Ultrafast Science and Biomedical Optics) del Dipartimento di Fisica del Politecnico di Milano, parte del network Laserlab-Europe. La collaborazione tra Politecnico e Cambridge ha permesso di studiare celle fotovoltaiche basate su un materiale chiamato perovskite, che consente di realizzare celle mille volte più sottili di quelle al silicio, rendendole quindi molto flessibili e potenzialmente più efficienti. Quando la luce solare colpisce una cella fotovoltaica, le particelle di luce (o ...