Premier League | clamorosa batosta del Chelsea | Tottenham e City ok

Premier League : il Liverpool batte l'Huddersfield ed è terzo : I Reds vincono 3-0 e agganciano il Chelsea. Super Swansea: 3-1 all'Arsenal. Il West Ham di Joao Mario pareggia 1-1 con il Crystal Palace

Premier League - Emre Can a segno con il Liverpool : TORINO - Il Liverpool passa sul campo dell'Huddersfield in una gara valida per la 25esima giornata di Premier League. I 'reds' si sono imposti per 3-0 e a sbloccare il risultato, al 26', ci ha pensato ...

I risultati di Premier League : la diretta gol LIVE : HUDDERSFIELD-LIVERPOOL 0-0 LIVE I Reds vengono da due ko di fila, in campionato contro lo Swansea ultimo in classifica e in FA Cup con il West Brom, sconfitta costata l'eliminazione dalla coppa, unico ...

La BBC si è aggiudicata i diritti tv per la Premier League per i prossimi tre anni

Ma il conto delle minori trattenute Irpef in busta paga lo pagherebbe l'erario.

CALCIOMERCATO JUVENTUS/ News - Bryan Cristante pensa alla Premier League (Ultime notizie) : CALCIOMERCATO JUVENTUS, ultime notizie legate alla squadra di Massimiliano Allegri: Bryan Cristante non sembra confermare le voci e si immagina a giocare in Inghilterra.(Pubblicato il Tue, 30 Jan 2018 14:54:00 GMT)

Probabili Formazioni Tottenham Hotspur-Manchester United - Premier League 31-01-2018 : Le Probabili Formazioni di Tottenham-Manchester United, 25^ Giornata di Premier League 2017/2018, ore 21.00: Kane in avanti, Sanchez dal 1′. Match d’alta classifica e speciale per quello che questi due club rappresentano nella storia del calcio inglese. Tottenham e Manchester United si affrontano per la venticinquesima giornata distanziate di otto punti: i Red Devils sono secondi a quota 53, mentre gli Spurs occupano la quinta ...

Probabili Formazioni Chelsea-AFC Bournemouth - Premier League 31-01-2018 : Le Probabili Formazioni di Chelsea-Bournemouth, 25^ Giornata di Premier League 2017/2018, ore 20.45: Conte punta ancora su Hazard in attacco. Turno infrasettimanale di grande interesse in Premier League, dove in uno dei posticipi della venticinquesima giornata il Chelsea ospita il Bournemouth di Eddie Howe. I Blues di Antonio Conte, attualmente terzi con a 50 punti, nell’ultimo turno hanno travolto in trasferta il Brighton per 0-4 e, ...

Karate - Premier League Parigi 2018 : Italia a bocca asciutta - parte col piede sbagliato il 2018 degli azzurri. Ma c’è tempo per rimediare : Una spedizione sottotono in quel di Parigi per l’Italia, che inaugura il nuovo anno nel peggiore dei modi. Nella prima tappa della Premier League 2018, gli azzurri non sono riusciti a centrare neanche un podio, come non accadeva ormai da tempo immemore nelle competizioni internazionali. Una controprestazione che fa suonare un piccolo campanello d’allarme in casa Italia, dove in tanti si attendevano un esordio ben diverso. Il kata, ...

Probabili Formazioni Manchester City-West Bromwich Albion - Premier League 31-01-2018 : Le Probabili Formazioni di Manchester City-West Bromwich Albion, Premier League 2017/2018, Ore 21.00: Citizens che dovranno fare a meno di Sané per un mese, ritorno di Rondon dal 1′ negli ospiti. La 25^giornata di Premier League vedrà la sfida dell’Ethiad Stadium tra la capolista Manchester City e il West Bromwich Albion. I padroni di casa hanno ripreso a macinare vittorie in tutte le competizioni, e si apprestano a questo ...

Probabili Formazioni Huddersfield Town-Liverpool - Premier League 30-01-2018 : Le Probabili Formazioni di Huddersfield Town-Liverpool, Premier League 2017/2018, Ore 21.00: Tre assenze pesanti nei padroni di casa, altra occasione dal 1′ per Van Dijk. La 25^giornata di Premier League vedrà la sfida del John Smith’s Stadium tra i padroni di casa dell’Huddersfield Town e gli ospiti del Liverpool. Padroni di casa che si apprestano a questo match dopo il pareggio in FA Cup contro il Birmingham, che li ...

Probabili Formazioni Swansea-Arsenal - Premier League 30-01-2018 : Le Probabili Formazioni di Swansea-Arsenal, Premier League 2017/2018, Ore 20.45: Swansea ancora con il 5-4-1, probabile debutto di Mkhitaryan. Il 25°Turno di Premier League si apre con la sfida del Liberty Stadium tra lo Swansea e l’Arsenal. Padroni di casa che vengono dalla vittoria fondamentale contro il Liverpool nella scorsa giornata, con cui sono riusciti ad avvicinarsi alla zona salvezza. Un’altra vittoria potrebbe dare ...

Karate - Premier League Parigi 2018 : azzurro sbiadito in Francia - zero medaglie per l’Italia. Luca Maresca e Sara Cardin sconfitti nella finale per il bronzo : Parte col piede sbagliato il 2018 dell’Italia nel Karate. Nessuna medaglia è arrivata per i colori azzurri in occasione della prima tappa della Premier League 2018, in programma a Parigi. Luca Maresca e Sara Cardin, gli unici due atleti italiani in grado di avere accesso almeno alle finali per il bronzo, sono stati costretti a capitolare nelle sfide che assegnavano il terzo gradino del podio, rendendo decisamente amara la spedizione ...

Karate - Premier League 2018 : giornata negativa per gli azzurri a Parigi - nessun italiano a medaglia. Domani Luca Maresca e Sara Cardin per il bronzo : giornata nera per l’Italia, impegnata nelle eliminatorie della prima tappa della Premier League 2018 di Karate, in programma a Parigi tra venerdì 26 e domenica 28 gennaio. nessuno tra gli azzurri impegnati oggi è riuscito a qualificarsi per le finali e le uniche speranze di medaglia restano nelle mani di Luca Maresca e Sara Cardin, che Domani proveranno a portare a casa il bronzo per salvare la spedizione azzurra in terra francese. Nel ...