PornHub | abbonamento premium alle donne durante le mestruazioni

: RT @alessiaesse: Con la campagna #FuckYourPeriod, @Pornhub regala alle donne un abbonamento Premium da utilizzare durante i giorni mestrual… - _Airali : RT @alessiaesse: Con la campagna #FuckYourPeriod, @Pornhub regala alle donne un abbonamento Premium da utilizzare durante i giorni mestrual… - Bertafly : RT @alessiaesse: Con la campagna #FuckYourPeriod, @Pornhub regala alle donne un abbonamento Premium da utilizzare durante i giorni mestrual… - itsmechri : RT @alessiaesse: Con la campagna #FuckYourPeriod, @Pornhub regala alle donne un abbonamento Premium da utilizzare durante i giorni mestrual… - alessiaesse : Con la campagna #FuckYourPeriod, @Pornhub regala alle donne un abbonamento Premium da utilizzare durante i giorni m… -

Leggi la notizia su vanityfair

(Di mercoledì 31 gennaio 2018) Lo slogan, “F*ck your period”, è più o meno una via di mezzo fra “Fai sesso con le” e “Manda al diavolo le”. Il video, e la campagna di cui fa parte, sono un’iniziativa di, la più cliccata piattaforma di porno online del mondo controllata dalla multinazionale del settore MindGeek a cui fanno capo siti altrettanto celebri come YouPorn e RedTube. LEGGI ANCHEPorno online, piace sempre piùe si guarda sullo smartphone. I numeri diL’iniziativa è dedicatae ruota intorno all’idea che un orgasmolenon debba essere tabù e che anzi possa aiutare adviare i dolori mestruali. Un orgasmo, vista l’offerta infilata nella campagna, non per forza da raggiungere in compagnia visto che la piattaforma propone alcuni giorni digratuito nel corso delle. In particolare, rispondendo a ...