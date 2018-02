Poptheatr - infili la testa in un bidone e vedi come al cinema : Altro che realtà virtuale, complessi sistemi 7.1 e sale ad hoc. Per sperimentare il vero cinema a casa devi metterci la testa. Letteralmente. Appena spuntato su Kickstarter, Poptheatr è una curiosa idea che si propone di farci godere di film e serie Tv in santa pace, ben lontani dal mondo. È formato da una struttura in tessuto smontabile a forma di torretta e va usato da stesi. Sul fondo infatti ha un buco in cui mettere la testa e, una volta ...

