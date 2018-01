Piazza Affari poco mossa in attesa del FOMC | FTSE MIB +0 | 05%

Piazza Affari avvia la giornata sotto il segno del riscatto : Avvio positivo per Piazza Affari e le altre principali Borse europee che rialzano la testa dopo la brutta performance mostrata durante tutta la giornata di ieri 30 gennaio. Gli investitori rimangono ...

Piazza Affari rischia nuovi ribassi : gli eventi in agenda domani : ...25%-1,5%, ma ancor più importanti saranno le indicazioni contenute nel comunicato che seguirà all'annuncio sui tassi, per capire quali potranno essere le prossime mosse in materia di politica ...

Piazza Affari fanalino coda tra le piazze europee : Teleborsa, - Si chiude una giornata negativa per Piazza Affari e le altre principali Borse europee che confermano la performance mostrata durante tutta la giornata. In Italia, continua la stagione ...

Borse in rosso - Leonardo zavorra Piazza Affari : Pesano sulle azioni i rendimenti dei bond , i treasuries sono ai massimi da circa 4 anni, che salgono, nella prospettiva che le banche centrali riducano globalmente gli stimoli all'economia grazie al ...

Piazza Affari in affanno - debacle per Leonardo : Intanto oggi il Pil dell'area euro ha confermato l'ottimo stato di salute dell'economia con un balzo del 2,7% annuo , +0,6% t/t, nell'ultimo trimestre del 2017. I dati sono risultati in linea con le ...

Leonardo presenta Piano Industriale.Titolo crolla a Piazza Affari : Teleborsa, - Via libera al nuovo Piano Industriale di Leonardo . Il Consiglio di Amministrazione ha approvato, infatti, il Piano Industriale 2018-2022 focalizzato su iniziative per la crescita del ...

Piazza Affari si appesantisce assieme alle altre borse europee : Teleborsa, - Giornata negativa per Piazza Affari e le altre principali borse europee ., che confermano la performance debole dell'avvio, dopo il chiusura negativa dell'Asia e la debacle di Wall Street.

Piazza Affari in lieve rialzo - brillano STM e Leonardo : FTSE MIB +0 - 08% : Nel fine settimana il ministro dell'Economia Pier Carlo Padoan si è detto fiducioso che molto presto l'istituto senese non avrà più bisogno dell'aiuto statale. *Positivo il settore auto: *l'EURO ...

Piazza Affari in lieve rialzo - brillano STM e Leonardo : FTSE MIB +0 - 08% : Giuseppe Castagna ha dichiarato a L'Economia, inserto del Corriere della Sera, che il consolidamento nel settore bancario proseguirà e la banca potrà essere parte di una eventuale nuova tornata di ...

I titoli di Roma e Lazio in calo a Piazza Affari : (Teleborsa) - In caduta libera a Piazza Affari i titoli di A.S. Roma e S.S. Lazio . Il titolo del club giallorosso cede il 3,55%, mentre la squadra bianco celeste arretra del 2,96%. Le azioni delle ...