Peste suina | sequestrato un allevamento abusivo in Sardegna

Peste suina - abbattuti 99 maiali tra Baunei e Urzulei : Il mondo produttivo sardo è talmente contratto che riesce a soddisfare appena il 20% del fabbisogno interno. Allevare nel rispetto delle norme permetterebbe quindi una ripresa del settore creando ...

Incubo Peste suina - cresce l'allarme in Europa : La peste suina, la malattia virale che aggredisce maiali e cinghiali e che risulta particolarmente contagiosa, continua a far paura; il contagio con l’uomo avviene per contatto diretto con le feci degli animali o indiretto con oggetti contaminati dalle loro secrezioni. L’allarme di un probabile contagio a livello europeo arriva dal ministro tedesco dell’agricoltura Christian Schmidt che sottolinea che la situazione è particolarmente ...

Peste suina - uccisi 111 maiali tra Villagrande e Talana ma solo il 5 - 6% era affetto da virus : I dati sono stati comunicati all'UdP dall'Istituto zooprofilattico sperimentale (IZS) che ha eseguito le analisi di laboratorio. Si tratta del dato più basso riscontrato in queste ultime settimane fra ...

Peste suina : abbattuti a Orgosolo 250 maiali al pascolo brado : Cagliari, 3 gen. (askanews) Si è concluso poco dopo le 13.30, in località Pradu-Montes in agro di Orgosolo, l'intervento di controllo sul territorio e quindi di abbattimento portato avanti dall'Unità ...

Peste suina - prosegue in Sardegna l'abbattimento di maiali : Roma, 3 gen. (askanews) L'Unità di Progetto per l'eradicazione della Peste suina africana in Sardegna comunica che da questa mattina è in corso nelle campagne di Orgosolo, in località Pradu, un ...

Peste suina : abbattuti 62 maiali in Ogliastra : Peste suina di nuovo in azione in Ogliastra. Gli uomini dell’Unita’ di progetto della Regione sono intervenuti nei territori di Villagrande Strisaili e Talana per l’abbattimento di maiali al pascolo brado illegale, non registrati, privi di controlli sanitari e di ignota proprieta’. Finora ne sono stati uccisi 62, 36 a Villagrande e 26 a Talana. Le operazioni si svolgono in coordinamento con la Prefettura e la Questura di ...

Peste suina africana - abbattuti 62 maiali in Sardegna : Roma, 30 dic. (askanews) L'Unità di Progetto per l'eradicazione della Peste suina africana in Sardegna comunica che da questa mattina, nei territori di Villagrande Strisaili e Talana, sono in corso ...

Peste suina - in corso abbattimento maiali a Desulo e Orgosolo : Roma, 20 dic. (askanews) L'Unità di Progetto per l'eradicazione della Peste suina africana in Sardegna comunica che da questa mattina, nei territori di Desulo e Orgosolo, sono in corso alcuni ...

Peste suina : 60 maiali abbattuti in Ogliastra : Task force contro la Peste suina di nuovo all’opera questa mattina nelle campagne di Villagrande Strisaili, in Ogliastra. Circa 60 maiali al pascolo brado illegale sono stati abbattuti perche’ non registrati, quindi di proprieta’ ignota, e non sottoposti a controlli sanitari. Le operazioni sono condotte dall’Unita’ di progetto per l’eradicazione della Peste suina africana in Sardegna in coordinamento con la ...