Personale ATA | novità su graduatorie | segreterie e controlli al 31 01

Personale ATA : sarà boom di nuovi assunti da settembre 2018 Video : Le domande di pensionamento, la cui scadenza era fissata per il 20 dicembre 2017, tra docenti e Personale #ATA sono state oltre 35 mila, è quanto emerge dai primi prospetti ancora provvisori del #Miur. Si potrebbe quasi pensare a una fuga di massa dalle scuole. Ma perché tante domande di uscita, a cui andranno aggiunte anche quelle di accesso all'Ape social? Circa 8 mila posti del Personale Ata si libereranno e quindi da settembre 2018 ci sara' ...

Personale ATA - modello D3 : quando scegliere le 30 scuole Video : Si attende l'uscita del modello D3, con cui si chiude la domanda di terza fascia #ATA, che permette l'accesso o la conferma in graduatoria, valida a partire da settembre 2018 fino al 2021. Si ricorda, infatti, che le graduatorie del triennio precedente sono state prorogate, tramite decreto numero 947 dello scorso dicembre. A tratti l'attesa per la scelta delle 30 scuole appare inspiegabile e ci si chiede le ragioni per tale ritardo. Le risposte ...

Come si è detto in precedenza, le domande di pensionamento, il cui termine scadeva il 20 dicembre scorso, sono state presentate da un gran numero di Personale #ATA, dunque in deciso aumento rispetto allo scorso anno, generando così la possibilita' di nuovi posti disponibili [Video] per tutti gli aspiranti Ata. In totale le domande di pensionamento presentate dal Personale amministrativo, tecnico e ausiliario sono state 7.936

Personale ATA : province e profili con più opportunità per le assunzioni 2018 : Come si è detto in precedenza, le domande di pensionamento, il cui termine scadeva il 20 dicembre scorso, sono state presentate da un gran numero di Personale Ata, dunque in deciso aumento rispetto allo scorso anno, generando così la possibilità di nuovi posti disponibili per tutti gli aspiranti Ata. In totale le domande di pensionamento presentate dal Personale amministrativo, tecnico e ausiliario sono state 7.936 (si ricorda che per ora si ...

Personale ATA - in arrivo più possibilità : al via le supplenze a breve termine Video : Per il Personale amministrativo, tecnico e ausiliario non finiscono di arrivare nuove notizie. Dal concorso previsto per il 2018 entro il 28 febbraio dovrebbe arrivare l'uscita del bando da parte del Miur [Video], alle quasi 8 mila domande di pensionamento che andranno, per ovvi motivi, a liberare un buon numero di posti. Ma non è tutto. Arriva un'altra opportunita' per tutto il Personale #ATA, ovvero le #supplenze a breve termine. Di to ...

Personale ATA : ci saranno più posti disponibili - ecco dove e perché Video : Di tanto in tanto arrivano buone notizie anche sulle probabilita' di riuscire a lavorare nella scuola [Video] come Personale ausiliario, tecnico e amministrativo. In particolare le ultimissime novita' riguardano il gran numero di domande di pensionamento giunte nelle scuole, in netto aumento rispetto a quelle dello scorso anno. Ma come ben si sa, più pensionamenti, significano anche maggior disponibilita' per nuovi inserimenti. Di to ulteriori ...

Personale ATA : dall’aumento dello stipendio al nuovo bando - ecco le novità 2018 : Il nuovo contratto dei lavoratori statali che riguarda il comparto scuola è ormai pronto, in attesa che la parte finanziaria del documento venga vidimata dalla Ragioneria dello Stato e dalla Corte dei Conti. Per la categoria del Personale ATA l’ARAN fa sapere che aumenti 85 euro mensili ed arretrati ci saranno in busta gia' dal prossimo mese. Nel dettaglio al massimo a marzo si potra' avere sia l’aumento di stipendio che fuoriuscira' dal rinnovo ...

Il nuovo contratto dei lavoratori statali che riguarda il comparto scuola è ormai pronto, in attesa che la parte finanziaria del documento venga vidimata dalla Ragioneria dello Stato e dalla Corte dei Conti. Per la categoria del Personale ATA l'ARAN fa sapere che aumenti (85 euro mensili) ed arretrati ci saranno in busta già dal prossimo mese. Nel dettaglio al massimo a marzo si potrà avere sia l'aumento di stipendio che fuoriuscirà dal rinnovo

Personale ATA : supplenze brevi dal 1 Gennaio - ecco perché : La finanziaria 2018 ha portato importanti novità riguardo le supplenze per il Personale ATA. Come leggiamo da Orizzonte Scuola, l’articolo 1, comma 602, prevede la possibilità di nomina di supplenti (per un breve periodo di tempo) nei ruoli di assistenti tecnici ed amministrativi all’interno degli istituti scolastici di tutta Italia. Questo sarà possibile solo al […] L'articolo Personale ATA: supplenze brevi dal 1 Gennaio, ecco ...

Personale ATA : aggiornamenti situazione graduatorie al 2 Gennaio : La situazione delle graduatorie del Personale ATA per il nuovo triennio 2017-2020 sembra essere ancora in fase di stand-by. Ci sono reali novità circa la questione? Durante l’anno appena terminato era stato reso noto il bando inerente, conclusosi a fine mese di Ottobre. Esso prevedeva la scelta di 30 scuole dove poter prestare servizio, almeno […] L'articolo Personale ATA: aggiornamenti situazione graduatorie al 2 Gennaio proviene da ...