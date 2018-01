Pensioni | novità da Renzi | no stop Fornero | sì aumento 14esima

Ultime Pensioni anticipate '18 : novità uscita quota 100 e 41 - cosa cambia? Video : Arrivano novita' sulle #pensioni anticipate con #quota 100 e con quota 41 per i lavoratori precoci dall'intervsta concessa da Luigi Di Maio, candidato premier del M5S, a Lilli Gruber durante il programma Otto e Mezzo. Oltre alle candidature del Movimento 5 Stelle per le elezioni politiche del 4 marzo 2018, si è a lungo parlato della riforma delle pensioni anticipate, dell'aumento dell'eta' necessaria per l'uscita con la pensione di vecchiaia del ...

Pensioni - ultimissime novità ad oggi 30/1 su legge Fornero e promesse elettorali Video : Le ultime novita' sulle #Pensioni ad oggi 30 gennaio 2018 vedono prore le discussioni riguardanti le promesse elettorali della campagna attualmente in corso. Al centro del dibattito resta ancora la possibile abolizione della legge Fornero, ma anche le conseguenze di una sua cancellazione rispetto alla sostenibilita' del bilancio pubblico. Nel frattempo dal CODS si registra un nuovo monito in merito ai riverberi del ricalcolo contributivo del ...

Pensioni - Salvini : su abolizione Fornero passa linea Lega - le novità Video : Prosegue senza sosta la discussione politica sulla riforma Pensioni. L'abolizione o meno della legge Fornero continua ad agitare la coalizione di centrodestra. Il leader della Lega #Matteo Salvini torna oggi a replicare al presidente di Forza Italia Silvio Berlusconi. La questione previdenziale rimane dunque tra i temi più discussi della campagna elettorale per le elezioni politiche del 4 marzo prossimo, quando gli italiani saranno chiamati alle ...

Riforma Pensioni - novità Poletti : dal governo fatti e non promesse Video : Rivendica l'impegno e i risultati raggiunti sulla Riforma #Pensioni dai governi guidati prima da Matteo Renzi e Paolo Gentiloni e ribadisce la posizione dell'esecutivo contro l'abolizione della legge Fornero che viene promessa in campagna elettorale dal Movimento 5 stelle guidato da Luigi Di Maio [Video] e dalla coalizione di centrodestra apparentemente unita sul punto tanto da averlo inserito nel programma elettorale. Ma il ministro del Lavoro ...

Pensioni - ultime novità ad oggi 29/01 : l'ex Ministro entra nello scontro Lega-FI Video : Le ultime novita' sulle #Pensioni ad oggi 29 gennaio 2018 vedono intervenire la stessa Elsa Fornero nello scontro interno al centrodestra sulla possibile abolizione della riforma previdenziale [Video] risalente al 2011. Nel frattempo la politica continua a scontrarsi sulla fattibilita' delle proposte riguardanti i diversi programmi elettorali, mentre dall'Osservatorio sul debito pubblico si mettono in allerta gli elettori riguardo ai costi ed ai ...

Pensioni - cancellazione Fornero : scintille nel centrodestra - le novità Video : Mentre prosegue la campagna elettorale per le politiche del 4 marzo 2018, il capitolo della riforma #Pensioni continua ad agitare le acque nella coalizione di centrodestra. Nonostante l'intesa siglata nei giorni scorsi [Video] ad Arcore contempli revisione del sistema Pensionistico - si legge ne programma elettorale di centrodestra su cui è stato sancito l'accordo tra i leader della coalizione favorita dai sondaggi - cancellando gli effetti ...

Riforma Pensioni 2018 - ultimissime novità al 26/1 : Pd non candida Damiano? Video : Le ultimissime novita' al 26 gennaio 2018 sulla Riforma pensioni [Video]arrivano direttamente dal web e riguardano Cesare Damiano, Presidente della Commissione Lavoro alla Camera. L'onorevole stimato da molti lavoratori precoci, esodati e soprattutto da molte donne, in primis da Orietta Armiliato, fondatrice del CODS, Comitato Opzione donna Social, potrebbe, stando alle ultime indiscrezioni diffuse, non ricandidarsi alle prossime #Elezioni ...

Pensioni - Salvini : su abolizione Fornero discussione chiusa - le novità Video : L'abolizione della riforma #Pensioni della Fornero è nel programma elettorale del centrodestra per le politiche del 2018, ma ancora oggi continuano a registrarsi posizioni differenti, e non di poco, nella coalizione. La questione previdenziale [Video], dunque, continua ad agitare le acque nel centrodestra in campagna elettorale. Pensioni, dietrofront di Berlusconi su legge Fornero A riaprire la discussione sulla legge Fornero oggi è stato il ...

Pensioni anticipate 2018 - novità oggi 28/01 : quota 100 - precoci e opzione donna Video : Arrivano novita' sul programma del Movimento 5 Stelle in merito alle #Pensioni anticipate e alla pensione di vecchiaia per il superamento della riforma delle Pensioni di Fornero. La prima riguarda la #pensione anticipata con quota 41 dei lavoratori #precoci che dovrebbe essere alternativa alla quota 100 delle Pensioni ottenute sommando eta' anagrafica e versamenti di contributi fatti nella vita lavorativa. Dunque, la quota 41 rimarrebbe, come ...

Pensioni - ultimissime novità al 25/01 su APE - Q41 e flessibilità in LdB2018 Video : Le ultime novita' sulle #Pensioni ad oggi 25 gennaio 2018 vedono crescere il pressing sindacale sui decreti attuativi riguardanti le nuove opzioni di flessibilita' in uscita dal lavoro [Video] previste con la legge di bilancio 2018. Nel frattempo prosegue su posizioni opposte il dibattito sul comparto previdenziale in merito alle proposte in arrivo dalla campagna elettorale, mentre il Cods chiede di approfondire le ultime ipotesi di proroga del ...

Pensioni - Uil : Governo emani decreti Ape e Quota 41 - le novità Video : Mentre prosegue il dibattito elettorale sulla riforma #Pensioni, con diverse proposte di modifica o abolizione della tanto discussa legge Fornero, la Uil sollecita all'esecutivo guidato l'emanazione dei decreti attuativi relativi alla previdenza. Il Governo - ha dichiarato oggi in una nota stampa in una nota il segretario confederale della Uil Domenico Proietti - deve emanare entro l'1 febbraio, come stabilito - ha ricordato - nell'ultima legge ...

Pensioni - Bersani : correggere Fornero e pensare al lavoro per giovani - le novità Video : Oltre che il Partito democratico di Matteo Renzi anche Liberi e Uguali di Pietro Grasso si dice sostanzialmente contrario all'abolizione della riforma #Pensioni della Fornero proposta nel programma elettorale dalla coalizione di centrodestra rappresentata da Matteo Salvini, Silvio Berlusconi e Giorgia Meloni e dal Movimento 5 stelle guidato dal candidato premier Luigi Di Maio [Video]. Chi sostiene di volerla abolire completamente fa ridere, ha ...

Pensione anticipata - le novità sull'isopensione e l'Anticipo Pensionistico Video : IsoPensione e Anticipo Pensionistico sono due diverse possibilita' per andare in Pensione prima [Video], prima inteso rispetto all'eta' per la Pensione di vecchiaia o agli anni di contributi necessari per la #Pensione anticipata. Si tratta però di cose fondamentalmente differenti: l'isoPensione è infatti accessibile solo ai lavoratori / alle lavoratrici di aziende con più di 15 dipendenti che, in condizioni di esubero di personale, abbiano ...

Pensioni - ultime novità M5s : ci sono coperture per abolire la Fornero Video : Ci sarebbero le coperture finanziarie per l'abolizione della riforma #Pensioni targata Fornero che nel 2011 innalzò drasticamente l'eta' pensionabile e introdusse pesanti penalizzazione sulla pensione anticipata [Video], una normativa previdenziale che ancora oggi continua a creare gravi problemi sul piano sociale. A sostenere che ci siano le coperture per garantire la cancellazione della legge Fornero in caso di vittoria alle elezioni del 4 ...