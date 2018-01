Pelonzi | Raggi e M5s negano palestra legalità

Pelonzi : Inadeguatezza Raggi su emergenza rifiuti : (DIRE) Roma- Di seguito, in una nota, le dichiarazioni di Antongiulio Pelonzi , consigliere del PD capitolino “L’incapacità di Virginia Raggi e della sua giunta ad... L'articolo Pelonzi : Inadeguatezza Raggi su emergenza rifiuti su Roma Daily News.

Pelonzi (PD) : M5S e Raggi negano emergenza rifiuti : Roma– Queste le dichiarazioni di Antongiulio Pelonzi , consigliere capitolino Pd, in una nota. “Le bugie di Raggi e Montanari hanno le gambe corte. Dopo il... L'articolo Pelonzi (PD) : M5S e Raggi negano emergenza rifiuti su Roma Daily News.

Roma - Pelonzi (Pd) : su rifiuti Raggi e Montanari acchiappanuvole : Roma , 5 dic. (askanews) 'Dalle periferie al centro storico la situazione rifiuti è di nuovo all'emergenza. E' chiaro ed evidente per tutti che il sistema di raccolta così come descritto dalla Raggi e ...

Roma - Pelonzi (Pd) : Anche Bina saluta Raggi. Ama allo sbando : Roma, 21 nov. (askanews) 'Ama Anche Stefano Bina saluta Raggi! E siamo arrivati a 4. La dis-gestione della Raggi in Campidoglio in un anno e mezzo, l'allitterazione assessorile e manageriale M5s non ...