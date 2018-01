Pelonzi PD | Anche Tortorella via | Raggi finirà senza interpreti

Roma - Pelonzi (Pd) : Anche Bina saluta Raggi. Ama allo sbando : Roma, 21 nov. (askanews) 'Ama Anche Stefano Bina saluta Raggi! E siamo arrivati a 4. La dis-gestione della Raggi in Campidoglio in un anno e mezzo, l'allitterazione assessorile e manageriale M5s non ...