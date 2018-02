PCRilasciato MAME 0 194

Leggi la notizia su gamesandconsoles

(Di mercoledì 31 gennaio 2018) Appuntamento mensile con il Teamcon la prima versionedel 2018 che raggiunge la versione 0.194.è un progetto iniziato da uno sviluppatore italiano nel dicembre 1996,Nicola Salmoria con la prima release il 5 febbraio 1997 e negli anni con l’aiuto di altri sviluppatori è diventato un emulatore che permette agli amanti dei retro-computer di rivivere i tempi del cabinato sul proprio pc con il supporto di oltre 18000 giochi.Tra le novità importanti:ora presenta un ricompilatore Hyperstone E1-XS, che offre sostanziali miglioramenti delle prestazioni in numerosi giochi coreani. Sono stati risolti diversi problemi riguardanti i cheat, lo scripting lua e il debugger interno.E’ stato aggiunto il supporto per il prototipo del gioco Atari Cyberstorm e Gaelco’s Last KM che è stato progettato per integrarsi con una cyclette. Questa versione espande e migliora ...