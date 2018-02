Pastore all' Inter Calciomercato | salta l' affare | Beppe Galli dà la colpa agli arabi

Calciomercato Inter - sfumato Pastore. Stop alla cessione di Brozovic : MILANO - La trattativa tra l' Inter e il Psg per Javier Pastore è definitivamente tramontata. L'accordo tra i due club non è stato trovato e Marcelo Simonian , agente dell'attaccante argentino, ...

Mercato : ultime ore - Pastore si allontana dall'Inter : Saranno le ultime ore di Mercato, con ogni probabilità, a definire i contorni del mistero su due operazioni che finora hanno tenuto col fiato sospeso altrettante tifoserie caldissime: la prima ...

Pastore a un passo dall'Inter - ecco come stravolgerebbe l'undici di Spalletti Video : L'Inter [Video]di Luciano Spalletti potrebbe subire un grosso cambiamento in questi ultimi giorni di calciomercato visto che sembra sempre più vicino l'approdo del fantasista argentino del Paris Saint Germain, Javier #Pastore. Il giocatore ha accettato di decurtarsi l'ingaggio e per trasferirsi a Milano andra' a firmare un contratto triennale fino al 2021 a cinque milioni di euro all'anno, rispetto all'attuale contratto con il club parigino, da ...

Inter - Ausilio allontana Pastore : "Non ci sono le condizioni" : Mancherebbe il via libera all'investimento dalla Cina. Sabatini: "Situazione complessa e improbabile"