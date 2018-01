Parigi | fermato per stupro il teologo islamico Tariq Ramadan

L’intellettuale svizzero Tariq Ramadan è stato fermato a Parigi nell’ambito di un’inchiesta sui due stupri di cui è accusato : Il noto intellettuale svizzero Tariq Ramadan è stato fermato a Parigi nell’ambito di un’inchiesta sui due stupri di cui è stato accusato negli ultimi mesi. La notizia non è ancora stata confermata ufficialmente ma è stata data da diversi media The post L’intellettuale svizzero Tariq Ramadan è stato fermato a Parigi nell’ambito di un’inchiesta sui due stupri di cui è accusato appeared first on Il Post.