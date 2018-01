Paragone | ‘Potrei essere l’uomo del dialogo post voto tra M5S e Lega’

: RT @davidallegranti: Paragone a Radio Cusano: «Penso proprio che potrei essere l'uomo del dialogo post voto tra Movimento Cinque Stelle e L… - andreafacchini1 : RT @davidallegranti: Paragone a Radio Cusano: «Penso proprio che potrei essere l'uomo del dialogo post voto tra Movimento Cinque Stelle e L… - CardoInFiore : @_CircoMassimo_ @GianricoCarof Che paragone infelice. Di cosa siete fatti esattamente? - davidallegranti : Paragone a Radio Cusano: «Penso proprio che potrei essere l'uomo del dialogo post voto tra Movimento Cinque Stelle… - AndreaTronzano : La prima fase delle primarie di CronacaQui sceglie Tronzano, Laus, Esposito e Paragone #ElezioniPolitiche2018… - Lia72776786 : RT @gianrollandi: #Paragone ( che se ne intende) vede affinità fra #M5S e #Lega, e si propone come mediatore tra #DiMaio e #Salvini. #WARN… -

(Di mercoledì 31 gennaio 2018) “Penso proprio che potreil’uomo deltra #M5S e #lega”. È senza dubbio questa la frase più importante pronunciata da Gianluigi #questa mattina ai microfoni di Ecg Regione, la trasmissione radiofonica di Radio Cusano Campus condotta da Roberto Arduini e Andrea Di Ciancio. Il giornalista, candidato al Senato dal Movimento di Luigi Di Maio nel collegio di Varese, contro Umberto Bossi, spiega i motivi della sua discesa in campo politica ma, soprattutto, si offre come mediatore per favorire un accordo di governo tra i pentastellati e il suo vecchio amore: la Lega ora in mano a Matteo Salvini.si propone come mediatore tra M5S e Lega Gianluigievidentemente non ha dimenticato il suo passato da direttore del quotidiano della Lega Nord La Padania. Correva l’anno 2005, e il giovane giornalista, classe 1971, avrebbe di lì a ...