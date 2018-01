Paolo Rossi | ' Un innamorato del calcio'

Paolo Rossi - show senza maschere : "Avete la maledizione della Callas La sinistra? Mi sento male" : Ottimo l'afflusso di pubblico che pur non facendo registrare il tutto esaurito ha ampiamente riempito la sala maceratese tornata a proporre spettacoli dal vivo grazie all'associazione musicale ...

Genova ricorda Aldo Rossi - 'Il Teatro e la città' : lectio Magistralis di Paolo Portoghesi : mentre la parte musicale sarà, come di consueto, visibile in diretta streaming su streamingcarlofelice.com

Paolo Rossi 'Pronto a fare il dirigente' : VICENZA. Il Vicenza Calcio è fallito, ma ha ancora un presente sportivo da affrontare e presenta un futuro tutto da scrivere, magari con la "firma" anche di Paolo Rossi. Nel giorno in cui la squadra ...

I grandi rifiuti del calciomercato : Verdi come Paolo Rossi e.. : I grandi rifiuti del calciomercato: Verdi come Paolo Rossi e.. Il “no” di Simone Verdi al Napoli ha sorpreso tutti scrivendo un finale diverso, inaspettato, al bestseller del mercato invernale 2018. Il fantasista ha scelto di rimanere al Bologna, una scelta di vita rispettabile in quanto tale, ancora prima di giudicare – dall’esterno – se […] L'articolo I grandi rifiuti del calciomercato: Verdi come Paolo ...

Vicenza Calcio - chiesto il fallimento del club quarant’anni dopo il secondo posto in A. Paolo Rossi : “Grande amarezza” : Esattamente quarant’anni dopo il leggendario secondo posto nel campionato di serie A della stagione 1977-78, dietro la Juventus, il Vicenza Calcio è arrivato al capolinea. dopo gli stipendi non pagati ai calciatori e la minaccia di non scendere in campo, adesso arriva la richiesta formale di fallimento della società che alle un tempo si chiamava LaneRossi Calcio ed era finanziata dal gruppo tessile. La Procura della Repubblica ha chiesto ...

Vicenza prossimo al fallimento - Paolo Rossi : 'Sono amareggiato' : ROMA - Altro libro di storia che si chiude: il Vicenza Calcio è ormai pRossimo ad un fallimento inevitabile. E chi ha scritto le pagine di questo libro, come il Campione del Mondo '82 Paolo Rossi , non può che dispiacersi: 'Sono un vero appassionato del Vicenza e il mio stato d'animo è di vera amarezza. Siamo sull'orlo del baratro, non so cosa potrà succedere, ma penso ...

Vicenza sull’orlo del baratro : il commento amaro dell’ex Paolo Rossi : “Sono un vero appassionato del Vicenza e mi sento con questo stato d’animo di vera amarezza. Siamo sull’orlo del baratro, non so cosa potra’ succedere, ma penso che la sorte ci riservera’ il fallimento”. Cosi’ Paolo Rossi, campione del mondo nell’82 e bandiera del Vicenza, parla a Premium Sport del possibile fallimento della societa’ berica. “E’ stata una lenta agonia: noi ...

LA NOTTE DI VASCO ROSSI/ Modena Park - concerto e scaletta : lo speciale condotto da Paolo Bonolis : La NOTTE di VASCO va in onda oggi, giovedì 28 dicembre, in prima serata su Raiuno: Paolo Bonolis racconta i 40 anni di carriera del grande rocker di Zocca.(Pubblicato il Thu, 28 Dec 2017 21:20:00 GMT)

Sampdoria-Spal - la decisione di GiamPaolo su Zapata in vista del prossimo match : La Sampdoria non sta attraversando un momento entusiasmante, la squadra di Giampaolo non vince in campionato da ben 5 giornate ed è reduce dalla sconfitta sul difficile campo del Napoli. Adesso la squadra blucerchiata si prepara per la prossima giornata, la Sampdoria affronterà davanti al pubblico amico la Spal in un match assolutamente da non fallire. Nel frattempo arrivano buone notizie per l’allenatore Giampaolo, l’attaccante ...

UOMINI E DONNE / La prossima registrazione del trono classico con Paolo Crivellin protagonista? : Mario Serpa e Claudio Sona sono volati a Berlino per il loro primo Natale insieme dopo tutto quello che è successo dentro e fuori UOMINI e DONNE, i fan hanno avuto il loro regalo?(Pubblicato il Mon, 25 Dec 2017 11:13:00 GMT)