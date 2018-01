Overwatch | con questo enorme nerf Mercy è ufficialmente morta

Loot box con nuove skin di Overwatch troppo rare? la risposta di Blizzard : Blizzard è intervenuta per rassicurare i fan di Overwatch rendendo noto alcuni dettagli sulle Loot box che contengono i nuovi cambiamenti e oggetti cosmetici, sicuramente per mettere a tacere le prime polemiche. I giocatori lamentano il fatto che queste Loot box, soprattutto i nuovi contenuti, sono troppo rari: le casse premio invece ci sono e il bottino è veramente ricco. La collezione di oggetti cosmetici infatti è stata aggiornata con oltre ...

Seguite la lega mondiale di eSport con l'app Overwatch League : Overwatch League è un'applicazione offerta da Blizzard Entertainment che permette di seguire gli eventi della lega mondiale di eSport del popolare sparatutto in prima persona a squadre.

Overwatch League - Blizzard sigla una partnership esclusiva con Twitch : Blizzard ha annunciato di aver siglato un accordo con Twitch per la trasmissione della Overwatch League in esclusiva per due anni sulla piattaforma di streaming. L'accordo è valido su scala globale, ad eccezione della Cina, e avrà la durata di due anni. Ogni stagione della competizione ha una durata di sei mesi. Il primo match andrà in onda alle ...

Mercy è morta : come cambia in Overwatch dopo il nuovo nerf con l’aggiornamento : Mercy, forse uno degli eroi più popolari di Overwatch di Blizzard Entertainment, è stato oggetto di molte discussioni. Da quando è stata cambiata diversi mesi fa, cioè quando si è trasformato Resurrect in un'abilità normale e l'aggiunta della nuova Valchiria, è stata costantemente riequilibrata. E per "riequilibrata", intendiamo nerfata ancora e ancora. L'ultimo aggiornamento sul Public Test Realm (PTR) aggiunge ulteriormente nerf, alcuni ...

Overwatch : uno streamer gioca utilizzando dei Fidget Spinner come controller : Rudeism riesce a stupire nuovamente, e mentre in passato si è reso noto ai molti per aver controllato Winston utilizzando nient'altro che delle banane, ora si è inventato qualcosa di nuovo.come riporta PCgamer, Rudeism riusce a giocare Genji utilizzando dei Fidget Spinner. Il funzionamento di questo peculiare controller è stato spiegato su Reddit: in sostanza ogni Fidget Spinner è collegato ad un encoder che trasforma il loro movimento in ...

Le loot box secondo Jeff Kaplan : cosa sta alla base del modello di Overwatch : Sono ormai mesi che si parla con insistenza delle loot box e del fatto che possano o meno essere considerate un equivalente del gioco d'azzardo. Recentemente è stata la Nuova Zelanda a esprimersi al riguardo ma mentre ci sono i casi considerati negativi da una miriade di giocatori (Star Wars Battlefront II), altri vengono tutto sommato accettati e accolti con molto meno astio.Un esempio in ambito AAA è indubbiamente quello di Overwatch. Non sarà ...

Blizzard celebra le festività natalizie con eventi per Overwatch - Heroes of the Storm - World of Warcraft e Hearthstone : Questo è il più bel momento dell'anno e per celebrarlo Blizzard ha aggiunto numerosi eventi su Overwatch, Heroes of the Storm, World of Warcraft e Hearthstone.Se siete alla ricerca di una nuova Rissa in Overwatch o se vuoi semplicemente goderti la Vigilia di Grande Inverno in compagnia, questo è cioò che fa per voi. MAGICO INVERNO IN Overwatch

Overwatch : Blizzard promette tantissimi contenuti in arrivo : L'apprezzato Overwatch è generalmente andato molto bene sin dal momento del lancio e, nonostante qualche problema o bug riscontrato, non si può negare che il gioco sia ancora uno dei migliori sparatutto multiplayer in prima persona.Per mantenere alta l'attenzione dei giocatori di Overwatch, ecco che il director Jeff Kaplan interviene rassicurando i tanti utenti confermando l'arrivo di "una tonnellata" di contenuti. Blizzard, come segnala ...

Problemi di connessione per Overwatch - picchi di lag dopo la patch : Blizzard ha bisogno di voi : Overwatch, abbiamo un problema, e pure grosso. Recentemente è stata pubblicata una patch per il gioco ma i risultati sono stati decisamente inaspettati: al posto di risolvere i Problemi ne ha creati di altri anche molto fastidiosi. Riguardano soprattutto la connessione per moltissimo giocatori, come si legge dalle numerosissime lamentele sul forum ufficiale. Pagine e pagine di lamentele di giocatore che si affannano nel raccontare i propri ...

Blizzard : sconti per il Black Friday sugli acquisti digitali per Overwatch - World of Warcraft e Heroes of the Storm : Nel caldissimo periodo del Black Friday vi stiamo riportando tutte le migliori offerte e promozioni nel nostro ampio articolo principale, ora è Blizzard a comunicare interessanti sconti sui suoi titoli.Infatti, la compagnia ha confermato sconti per il Black Friday sugli acquisti digitali per Overwatch, World of Warcraft e Heroes of the Storm che saranno validi da oggi fino al 27 novembre. Overwatch

Overwatch Game of the Year Edition scontato in occasione del Black Friday : Il caldissimo periodo di shopping del Black Friday propone tantissime offerte e promozioni su una vasta gamma di prodotti, come avrete già visto nel nostro ampio articolo principale e, tra gli sconti ora vi segnaliamo quello per Overwatch nella sua edizione GOTY per PS4, Xbox One e PC.Overwatch, che riceverà presto la nuova mappa Blizzard World (attualmente disponibile sul PTR), è un gioco che può contare su una vastissima fan base e, nel caso ...

Overwatch gratis questo weekend - aggiornamento per Mercy e Ana con tutte le novità : Moira disponibile : Tante novità per Overwatch: innanzitutto è stato annunciato un weekend gratis, durante il quale tutti i giocatori potranno entrare e giocare all'hero shooter di Blizzard. Il free weekend partirà da oggi 17 novembre e si concluderà il 20. questo per ingolosire i giocatori dato che sempre da oggi è disponibile il nuovo personaggio, Moira. Chiaramente per poter accedere è necessario avere un abbonamento PlayStation Plus o Xbox Live Gold su console, ...