Ora la Campania di De Luca chiede più autonomia al governo

Liste elettOrali - in Campania con Forza Italia candidata anche FlOra Beneduce - indagata con Cesaro : “Mi hanno dato questa busta… c’erano duemila euro dentro… me li sono presi… diciamo mi sono fatto duemila cazzi dei miei che sai… il momento… che sto in difficoltà… e giustamente cerco di non fare una brutta figura… (…) alla fine… io… se scendo in campo… senza presunzione i due, trecento voti li teniamo sempre…”. E’ un brano dell’intercettazione ambientale che ha messo nei ...

Il Pd cambia ancOra : via la Pinotti - Fedeli capolista in Campania : Sarà il ministro dell'Istruzione Valeria Fedeli la capolista al Senato per il Pd in Campania nel collegio di Caserta e non Roberta Pinotti. Il cambio nella lista è stato deciso dal Partito Democratico ...

Pd - da De Luca jr a Francesco Alfieri : nelle liste elettOrali in Campania cinque imputati e un indagato : Prima di essere candidato a Napoli come esponente della società civile per un Pd locale devastato da scandali, inefficienze, defezioni e un preoccupante calo di credibilità, Paolo Siani, fratello di Giancarlo Siani, il cronista ucciso dalla camorra nel 1985, ha avvertito Matteo Renzi: “Niente nomi chiacchierati in lista altrimenti sarò costretto a lasciare, ho chiesto che con me ci siano i migliori”. Renzi promise di accontentarlo. ...

Meningite : 3 morti in Campania nel 2018 - “occorre un attento monitOraggio” : In Campania nel 2018 si sono registrati 6 casi di Meningite con 3 morti in meno di un mese: “Occorre un attento monitoraggio, ma bisogna dire che si tratta di ceppi di meningococco diversi (in 2 casi C, in 1 B, in 2 Y e in 1 W), che l’inverno è la stagione peggiore e che nel 2014 in Campania si erano registrati numeri simili. Dunque non c’è motivo di particolare allarme, ma esiste un problema reale che va attentamente ...

Torre Annunziata - Crollo palazzo Rampa Nunziante - la procura chiede il divieto di dimOra in Campania per l'architetto Bonzani : Gli ultimi articoli di Cronaca Gragnano - Sequestrati beni per 400mila euro al pluripregiudicato Rossano Apicella Castellammare - Agguati in città, M5s: "Necessario l'intervento del Prefetto. ...

Elezioni - Campania decisiva nei collegi : è sfida per la maggiOranza : I sondaggi impazzano e le previsioni si disperdono. L'unica certezza, confermata da tutte le rivelazioni, è che il centrodestra è in vantaggio ma non tanto da assicurarsi una...

Maltempo in Campania - grossa vOragine nelle strade di Avellino : Una voragine si e’ aperta al centro della strada in via Speranza, ad Avellino, accanto alla caserma del comando provinciale dei carabinieri. Ed e’ stato proprio un militare addetto alla sorveglianza a dare l’allarme e a chiedere l’intervento dei vigili del fuoco. Nel frattempo la strada e’ stata transennata per bloccare il passaggio delle auto. Profonda circa un metro e con un diametro di due, la voragine non ...

Allerta Meteo Campania : tempOrali e rischio idrogeologico dalla mezzanotte : La protezione civile della Regione Campania ha emesso un’Allerta Meteo per precipitazioni sparse, anche a carattere di locale rovescio o isolato temporale, puntualmente di moderata intensità. La criticità è “gialla”, per il rischio idrogeologico, ed entra in vigore a mezzanotte: riguarda le zone 1, 2, 3 (Piana campana, Napoli, Isole, Area Vesuviana; Alto Volturno e Matese; Penisola sorrentino-amalfitana, Monti di Sarno e Monti ...

La guerra della mozzarella : vince (per Ora) la Puglia contro la Campania : La mozzarella dop di Gioia del Colle fa litigare Campania e Puglia. E' una vera e propria guerra del latticino quella che si sta consumando tra Campania e Puglia dopo che il ministero delle Politiche Agricole ha riconosciuto il...

TempOrali e grandine previsti in Campania - Basilicata e Calabria : Roma, 28 dic. (askanews) L'aeronautica militare prevede a mezzogiorno che persisteranno nelle successive 12/18 ore precipitazioni intense ed abbondanti, a prevalente carattere di rovescio o temporale, ...

In Campania prorogata allerta meteo : tempOrali e vento forte : Napoli, 27 dic. (askanews) La Protezione civile della Regione Campania ha prorogato l'allerta meteo con criticità idrogeologica di colore Giallo attualmente in vigore fino alle 20 di domani ...

Allerta meteo in Campania : forti tempOrali in arrivo : Una nuova perturbazione porterà pioggia e vento sull'Italia. La Campania sarà una delle Regioni maggiormente interessate e la Protezione Civile ha diramato un'Allerta meteo con...

Allerta Meteo Campania : criticità “gialla” per vento forte - tempOrali e mareggiate : La Protezione Civile della Regione Campania ha diramato un’Allerta Meteo con conseguente criticità idrogeologica di colore Giallo, valevole a partire dalla mezzanotte fino alle 23.59 di domani. Su buona parte del territorio insisterà una perturbazione che darà luogo a rovesci o temporali che localmente potranno assumere moderata intensità. Tale quadro Meteo è associato a venti forti, con raffiche nei temporali e a mare agitato o molto ...

Consiglio Campania approva a maggiOranza legge stabilità : Napoli , 22 dic. (askanews) Dopo otto ore dall'inizio della seduta, il Consiglio della Campania ha approvato il disegno di legge di stabilità. Dopo l'uscita dei gruppi di centrodestra, al termine ...