Olimpiadi Invernali | ecco le pre-quote per l' alpino

Olimpiadi Invernali PyeongChang 2018 – Calendario giovedì 22 febbraio : programma - orari e tv. Tutte le gare e gli eventi : giovedì 22 febbraio letteralmente infuocato alle Olimpiadi Invernali di PyeongChang 2018 visto che si assegneranno ben otto titoli. L’Italia punta quasi tutto sulla staffetta femminile di biathlon e sui 1000m di short track con Arianna Fontana e Martina Valcepina, ma imperdibile anche lo slalom maschile e la finale per l’oro di hockey ghiaccio femminile. Lo short track assegnerà altri due ori al maschile. Di seguito il Calendario, il ...

Olimpiadi Invernali PyeongChang 2018 – Calendario mercoledì 21 febbraio : programma - orari e tv. Tutte le gare e gli eventi : mercoledì 21 febbraio si presenta come una delle giornata più calde alle Olimpiadi Invernali di PyeongChang 2018. Si assegneranno ben sette titoli e l’Italia si gioca tantissimo: la discesa femminile con Sofia Goggia e compagne, la team sprint di sci di fondo con Federico Pellegrino e Dietmar Noeckler, le staffette di speed skating. Spazio anche al freestyle e al bob. Di seguito il Calendario, il programma dettagliato e gli orari ...

Olimpiadi Invernali PyeongChang 2018 – Calendario martedì 20 febbraio : programma - orari e tv. Tutte le gare e gli eventi : Ci avviciniamo verso la fase finale delle Olimpiadi Invernali di PyeongChang 2018. martedì 20 febbraio verranno assegnati cinque titoli e l’Italia si aggrappa alla staffetta femminile di short track con Arianna Fontana ma anche alla staffetta mista di biathlon che ci regalò il bronzo quattro anni fa, sperando in gradite sorprese da Cappellini/Lanotte nella danza e da Alessandro Pittin nella combinata nordica. Di seguito il Calendario, il ...

Olimpiadi Invernali PyeongChang 2018 – Calendario lunedì 19 febbraio : programma - orari e tv. Tutte le gare e gli eventi : Le Olimpiadi Invernali di PyeongChang 2018 sembrano prendersi una piccola pausa nella giornata di lunedì 19 febbraio visto che si assegneranno soltanto tre titoli e l’Italia purtroppo non sarà mai protagonista. Spazio ai 500m maschili di speed skating, al bob a 2 maschile e alla prova a squadre di salto con gli sci. Di seguito il Calendario, il programma dettagliato e gli orari d’inizio delle gare di lunedì 19 febbraio alle Olimpiadi ...

Olimpiadi Invernali PyeongChang 2018 – Calendario domenica 18 febbraio : programma - orari e tv. Tutte le gare e gli eventi : Le Olimpiadi Invernali di PyeongChang 2018 arrivano al giro di boa: domenica 18 febbraio rappresenta la conclusione della prima settimana di gare, si assegnano sei titoli e l’Italia vuole essere protagonista. Occhi puntati sul gigante maschile di sci alpino e sulla staffetta maschile di sci di fondo, la mass start maschile di biathlon può rappresentare una bella sorpresa. Di seguito il Calendario, il programma dettagliato e gli orari ...

Olimpiadi Invernali PyeongChang 2018 – Calendario sabato 17 febbraio : programma - orari e tv. Tutte le gare e gli eventi : sabato 17 febbraio sarà una delle giornate più ricche alle Olimpiadi Invernali di PyeongChang 2018: si assegneranno infatti ben 9 titoli, un tripudio di medaglie lungo tutto il giorno, l’ideale per tutti gli appassionati. L’Italia si affida soprattutto a Sofia Goggia, Federica Brignone e Nadia Fanchini nel SuperG, ad Arianna Fontana e Martina Valcepina sui 1500m di short track e alla mass start di biathlon con Dorothea Wierer e Lisa ...

Olimpiadi Invernali PyeongChang 2018 – Calendario venerdì 16 febbraio : programma - orari e tv. Tutte le gare e gli eventi : venerdì 16 febbraio si assegneranno cinque titoli alle Olimpiadi Invernali di PyeongChang 2018: sulle nevi e sul ghiaccio sudcoreani ci aspetta una giornata interlocutoria ma l’Italia vuole sognare in grande con Michela Moioli impegnata nello snowboardcross femminile. Quella è la grande speranza azzurra ma attenzione a non sottovalutare il buon De Fabiani nella 10km di sci di fondo. Spazio allo skeleton maschile, all’aerials ...

Short track - Olimpiadi Invernali PyeongChang 2018 : le speranze di medaglia dell’Italia. Arianna Fontana a caccia dell’oro - Martina Valcepina può sognare! : Il gran giorno è sempre più vicino. Dal 9 al 25 febbraio si disputeranno le Olimpiadi Invernali di PyeongChang 2018. Sul ghiaccio coreano i pattini veloci dello Short track si sfideranno andando a caccia delle posizioni che contano e gli azzurri non vorranno stare a guardare, partecipando alla festa per le medaglie. Una squadra a “trazione femminile” quella del Bel Paese con 5 donne e 2 uomini. Un dato figlio della mancata ...

Biathlon - Olimpiadi Invernali PyeongChang 2018 : gli azzurri ai raggi X. Dorothea Wierer tra le grandi - tanti outsider : Sono 10 più 1 i convocati italiani per il Biathlon alle Olimpiadi Invernali di PyeongChang 2018. La selezione azzurra, quattro anni fa, era riuscita a conquistare una bellissima medaglia di bronzo nella staffetta mista e si presenterà in Corea del Nord per replicare o addirittura migliorare quel risultato. Andiamo a vedere nel dettaglio gli azzurri che saranno impegnati nelle gare a Cinque Cerchi. DONNE Dorothea Wierer: partiamo da lei, leader ...

Short track - Olimpiadi Invernali PyeongChang 2018 : i convocati dell’Italia ai raggi X. Una squadra a forte trazione ‘femminile’ : Dal 9 al 25 febbraio avrà finalmente inizio il grande spettacolo delle Olimpiadi Invernali di PyeongChang 2018 (Corea del Sud). Sul ghiaccio coreano i pattini veloci dello Short track si sfideranno andando in caccia dei metalli più pregiati e regalare tante emozioni. In casa Italia saranno 7 gli atleti a rappresentare il Bel Paese. Una preponderanza femminile con 5 donne contro i soli 2 uomini in conseguenza della mancata qualificazione della ...

FOTO – Olimpiadi Invernali PyeongChang 2018 : le tute degli azzurri per i Giochi : “Le nuove tute gara 4Cento 400 Kombat e 6Cento FISI 2018 nascono dalla collaborazione tra il centro Ricerca e Sviluppo Kappa e la Federazione Italiana Sport Invernali con l’obiettivo di portare gli standard aerodinamici a un livello superiore di eccellenza. Le tute sono state progettate per essere le più veloci di sempre. L’ingegnerizzazione del processo costruttivo, lo sviluppo e la differente combinazione di nuovi tessuti ...

Snowboard - Calendario Olimpiadi Invernali 2018 : tutte le date e gli orari delle gare. Il programma completo : Si avvicinano sempre più le Olimpiadi Invernali di PyeongChang 2018: mancano soltanto una decina di giorni alla cerimonia di apertura, poi si andrà a caccia delle medaglie a Cinque Cerchi. Andiamo a scoprire, per quanto riguarda lo Snowboard, il Calendario completo con tutti gli orari e le date delle gare olimpiche. Sabato 10 febbraio 02.00 Slopestyle, qualificazioni (maschile) Domenica 11 febbraio 02.00 Slopestyle, Finale ...

Olimpiadi Invernali PyeongChang 2018 : l’Olanda. Le speranze di podio e gli obiettivi per il medagliere. Lo speed skating può regalare la top5 : Quattro anni fa, la nazionale dei Paesi Bassi realizzava a Sochi 2014 un’edizione olimpica da record: ventiquattro medaglie di cui otto d’oro, con un inaspettato quinto posto nel medagliere finale. Per ripetersi ai Giochi Olimpici Invernali di PyeongChang 2018, la spedizione olandese punterà ancora una volta sul suo sport faro, lo speed skating, che ha regalato agli Oranje ben 105 medaglie sulle 110 vinte nella storia delle Olimpiadi ...

Olimpiadi Invernali PyeongChang 2018 : le speranze di medaglia dell’Italia giorno per giorno. Azzurri da podio 14 giorni su 16… : Le Olimpiadi Invernali di PyeongChang 2018 cominceranno ufficialmente venerdì 9 febbraio, per concludersi domenica 25 febbraio. Ci sarà l’antipasto di giovedì 8 febbraio, quando andranno in scena le prime sfide del curling misto e le qualifiche maschili del salto con gli sci dal trampolino piccolo. Ebbene, su 16 giorni di gare, l’Italia potrà coltivare fondate speranze di medaglia in 14 di questi! Insomma, ci sarà da trepidare quasi ...