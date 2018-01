Olimpiadi invernali 2018 | ecco la nuova tuta degli italiani

Olimpiadi invernali PyeongChang 2018 - le previsioni meteo. Previsto freddo rigido. L’Italia spera… : Ci avviciniamo a grandi passi alle Olimpiadi Invernali di PyeongChang 2018 , l’evento più importante del quadriennio per gli sport di neve e ghiaccio. Dato che la maggior parte delle gare si disputeranno all’aperto è lecito dare uno sguardo alle previsioni meteo nella città sudcoreana perché in base ai segnali del cielo potrebbero cambiare radicalmente le competizioni: freddo , gelo, neve, pioggia, sole condizioneranno sicuramente gli ...

Sci alpino - Olimpiadi invernali PyeongChang 2018 : le prove della discesa libera. Programma - orari e tv : Il conto alla rovescia verso PyeongChang 2018 sta per volgere al termine. Venerdì 9 febbraio si aprirà ufficialmente, con la cerimonia inaugurale, la XXIII edizione dei Giochi Olimpici Invernali . Nello sci alpino , una delle discipline di punta, tra le più attese, si inizia subito con l’adrenalina della discesa libera maschile. La gara regina della velocità, in cui anche l’Italia può dire la sua con i suoi tre alfieri principali, ...

Slittino - Olimpiadi invernali PyeongChang 2018 : i convocati dell’Italia ai raggi X : Decisamente nutrita ed agguerrita la pattuglia italiana dello Slittino che sbarca a PyeongChang . Sono ben nove, infatti, i convocati , suddivisi in sette uomini e due donne. L’obiettivo, chiusa l’era-Armin Zoeggeler, è di centrare un risultato di rilievo e raggi ungere un podio che oggettivamente avrebbe un valore doppio. La spedizione italiana in Corea del Sud è capeggiata da Dominik Fischnaller. L’atleta nato a Bressanone, ...

Olimpiadi invernali PyeongChang 2018 : la Svizzera. Le speranze di podio e gli obiettivi per il medagliere. Elvetici outsider in tante discipline : Storica potenza degli sport Invernali , la Svizzera ha vissuto un periodo di flessione alla fine degli anni ’90, ma nelle ultime due edizioni olimpiche ha ritrovato lo splendore di una volta, conquistando sei medaglie d’oro sia a Vancouver 2010 che a Sochi 2014. L’obiettivo sarà quello di confermare questo risultato anche ai Giochi Olimpici Invernali di PyeongChang 2018 . Con le sue 59 medaglie nella storia dei Giochi, lo sci ...

Speed Skating - Olimpiadi invernali PyeongChang 2018 : Olga Graf rifiuta i Giochi per solidarietà con gli esclusi per doping : A pochi giorni dall’inizio delle Olimpiadi Invernali di PyeongChang 2018 lo Speed Skating perde una delle sue protagoniste più accreditate, la russa Olga Graf. Il motivo è sempre lo stesso, il doping. Attenzione, però, perché in questo caso non c’è nessuna positività. La 34 enne ha deciso di autoescludersi, rifiutando l’invito del CIO, per solidarietà con i tanti colleghi che invece sono stati esclusi per il caso di doping di ...