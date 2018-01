Nuova tappa a Catania per Luigi Di Maio

Scimmie clonate - Nuova tappa per la cura di Parkinson - Alzheimer e tumori : Tocca ora alla legislazione regolamentare, possibilmente in maniera uniforme a livello internazionale, la sperimentazione in questo campo viste le evidenti implicazioni etiche. Probabilmentela legislazione farà fatica a tenere il passo con la tecnologia, ma il progresso scientifico non si può e non si deve fermare...