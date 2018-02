Nulla di fatto La Commissione sulle banche chiude baracca senza accordo

Pier Ferdinando Casini - la commissione banche? Finisce in Nulla di fatto : Alla fine la commissione parlamentare d'inchiesta sulle banche presieduta da Pier Ferdinando Casini si è conclusa con un nulla di fatto. Nessuno accordo su un documento comune è infatti stato ...

Sale l'attesa per la Fed. Scontato il Nulla di fatto - si scommette su un rialzo a marzo : ... dal momento che oggi non sono previsti ne' conferenza stampa ne' aggiornamenti sull'economia, gli investitori monitoreranno con molta attenzione il messaggio che veicola la decisione di politica ...

Figc - Nulla di fatto al ballottaggio : si va al commissariamento : Roma, 29 gen. , askanews, nulla di fatto all'assemblea elettiva della Federcalcio. Il ballottaggio tra il presidente della Lega Dilettanti Cosimo Sibilia e quello della LegaPro Gabriele Gravina non ha ...

Elezione presidente Figc / Diretta - Sibilia e Tommasi : scheda bianca. Ballottaggio fallito - Nulla di fatto : Elezione presidente Figc: Diretta, Gravina e Sibilia al Ballottaggio, ma nessuno avrà la maggioranza. Tommasi annuncia scheda bianca: arriverà un commissario(Pubblicato il Mon, 29 Jan 2018 18:33:00 GMT)

Diritti TV Serie A - Nulla di fatto per l'assegnazione : (Teleborsa) - Si conclude con un nulla di fatto, l'asta dei Diritti pay tv delle stagioni 2018-2021 del campionato di calcio di Serie A. Dopo il bando fallito a giugno, il valore complessivo delle ...

Caso Verdi - parla Donadoni : “Ha fatto una scelta importante ma questo non esclude Nulla per il futuro” : Il Napoli vuole fortemente Matteo Politano, e Sarri sembra preferirlo a Deulofeu, ma la ferma intenzione dei neroVerdi è quella di trattenerlo. La finestra di calciomercato invernale continua quindi a riservare sorprese in casa azzurra. Il club del patron De Laurentiis ha ancora da coprire il ruolo di esterno d’attacco. Il no di Simone Verdi al Napoli rappresenta senz’altro un rallentamento alle […] L'articolo Caso Verdi, parla Donadoni: ...

Larry Nasser accusato di molestie da 140 atlete americane. La giudice : "Ascoltare le loro testimonianze non è Nulla rispetto a quello che ha fatto loro" : "Ascoltare le loro testimonianze non è nulla rispetto a quello che ha fatto loro". Il giudice Rosemarie Aquilina replica così alla lettera di protesta presentata da Larry Nassar, l'ex medico della nazionale di ginnastica americana. Nassar ha accusato il giudice di aver orchestrato uno "spettacolo mediatico" e che obbligarlo ad ascoltare le registrazioni delle testimonianze stava compromettendo la sua salute mentale.Intanto un'altra ...

Bimbo venduto dalla madre a pedofili - autorità tedesche sapevano ma nessuno ha fatto Nulla : Bimbo venduto dalla madre a pedofili, autorità tedesche sapevano ma nessuno ha fatto nulla Dopo gli arresti si è scoperto che erano numerosi i segnali di pericolo per il piccolo che però nessuno tra giudici, tribunali e servizi sociali ha preso in considerazione per proteggerlo.Continua a leggere Dopo gli arresti si è scoperto che erano […] L'articolo Bimbo venduto dalla madre a pedofili, autorità tedesche sapevano ma nessuno ha fatto ...

Rifiuti : M5S - a Palazzo Chigi Nulla di fatto per la Sicilia (2) : (AdnKronos) - "Registriamo che come i suoi predecessori, da Cuffaro a Lombardo passando per Crocetta, anche Musumeci ha deciso di giocare la carta della dichiarazione dello stato di emergenza - afferma Trizzino - Ci chiediamo se Musumeci è certo che, a un mese dalle elezioni politiche, Gentiloni con

Rifiuti : M5S - a Palazzo Chigi Nulla di fatto per la Sicilia : Palermo, 18 gen. (AdnKronos) - "Il vertice sui Rifiuti a Palazzo Chigi tra Gentiloni e Musumeci si è risolto con un nulla di fatto: tutto rinviato a data da destinarsi. L’unica certezza, a due mesi dall'insediamento del nuovo esecutivo regionale, è che il neo eletto governatore ha illustrato al pres

'I miei soldi sono spariti nel Nulla' : ecco come hanno fatto : Il comandante del Nucleo Speciale Frodi Telematiche ci ha tenuto a precisare che con il passare degli anni e l'avanzare di un mondo sempre più tecnologico, le #truffe di questo genere saranno ...