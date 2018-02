Novità 2018 per licenziamenti | Naspi e ticket dovuto dalle aziende

Ultime contratti statali 2018 - scuola : Novità stipendi - bonus merito e sanzioni Video : Dopo il rinnovo dei contratti #statali dei ministeriali e delle forze armate e di polizia, le attenzioni all'Aran si concentrano sul rinnovo del #contratto scuola 2018 dei docenti e del personale amministrativo, tecnico ed ausiliario Ata, ma anche dei dipendenti dell'Universita' e della Ricerca. Il calendario iniziale della firma del contratto, che prevedeva l'accordo entro la meta' di gennaio 2018 o, comunque, in tempi brevi, è definitivamente ...

Ultime pensione anticipata 2018 : Novità quote - Cazzola contro Salvini e M5S Video : Azzerare la legge Fornero sulle #Pensioni di vecchiaia e sull'aumento dei requisiti contributivi della #pensione anticipata è l'obiettivo di riforma delle pensioni della Lega di Matteo Salvini. Ma anche il programma del M5S di Di Maio si presentera' alle elezioni politiche 2018 con le coperture necessarie per garantire la quota 41 ai lavoratori precoci, la proroga di uscita con opzione donna e, in alternativa, la quota 100 intesa come somma ...

Riforma pensioni 2018 - ultimissime Novità al 26/1 : Pd non candida Damiano? Video : Le ultimissime novita' al 26 gennaio 2018 sulla Riforma pensioni [Video]arrivano direttamente dal web e riguardano Cesare Damiano, Presidente della Commissione Lavoro alla Camera. L'onorevole stimato da molti lavoratori precoci, esodati e soprattutto da molte donne, in primis da Orietta Armiliato, fondatrice del CODS, Comitato Opzione donna Social, potrebbe, stando alle ultime indiscrezioni diffuse, non ricandidarsi alle prossime #Elezioni ...

Pensioni anticipate 2018 - Novità oggi 28/01 : quota 100 - precoci e opzione donna Video : Arrivano novita' sul programma del Movimento 5 Stelle in merito alle #Pensioni anticipate e alla pensione di vecchiaia per il superamento della riforma delle Pensioni di Fornero. La prima riguarda la #pensione anticipata con quota 41 dei lavoratori #precoci che dovrebbe essere alternativa alla quota 100 delle Pensioni ottenute sommando eta' anagrafica e versamenti di contributi fatti nella vita lavorativa. Dunque, la quota 41 rimarrebbe, come ...

Ultime pensione anticipata 2018 : Novità uscita quota 41 o 100 - chi potrà? Video : uscita con #pensione anticipata a quota 41 anni di contributi o sommando eta' e contributi per arrivare alla quota 100: ma chi davvero potrebbe usufruire delle #pensioni anticipate? È la domanda alla quale ha fornito una risposta Giuliano Cazzola sul quotidiano Il Foglio sulle pensoni anticipate da riformare con il nuovo Governo che si formera' dopo le elezioni politiche del 4 marzo 2018. L'obiettivo è quello di superare la riforma Fornero delle ...

Ultime contratti statali 2018 scuola e sanità : Novità oggi 25-1 stipendi e bonus Video : Novita' rilevanti arrivano oggi sul rinnovo dei contratti #statali della #scuola e della sanita', i due comparti con più dipendenti del pubblico impiego della riforma della Pubblica amministrazione della Madia. Secondo quanto riporta Il Messaggero di oggi, 25 gennaio 2018, all'Aran si dovrebbe accelerare con le trattative per arrivare al rinnovo dei #contratti statali prima del voto politico del 4 marzo prossimo. Ma non sara' semplice. Ad oggi, ...

Netflix - Novità film e serie Tv febbraio 2018 : Juventus in arrivo - le date Video : Come ogni mese la lista completa dei nuovi titoli di film, #serie TV e documentari #Netflix sara' inserita in catalogo solo nei primi giorni del mese stesso. Non fa eccezione il febbraio 2018 alle porte, che per ora si presenta con una programmazione piuttosto pigra ma al tempo stesso gia' con alcune grandi aspettative tra le novita' in arrivo gia' note, in particolare per la prima stagione di Altered Carbon disponibile dal 2 febbraio, serie tv ...

Pensioni - ultimissime Novità al 25/01 su APE - Q41 e flessibilità in LdB2018 Video : Le ultime novita' sulle #Pensioni ad oggi 25 gennaio 2018 vedono crescere il pressing sindacale sui decreti attuativi riguardanti le nuove opzioni di flessibilita' in uscita dal lavoro [Video] previste con la legge di bilancio 2018. Nel frattempo prosegue su posizioni opposte il dibattito sul comparto previdenziale in merito alle proposte in arrivo dalla campagna elettorale, mentre il Cods chiede di approfondire le ultime ipotesi di proroga del ...

Scuola - maestre fuori GaE 2018 : Novità - 7 mila licenziate dopo il 4 marzo? Video : Circa settemila assunzioni di maestre nella #Scuola primaria e nelle scuole dell'Infanzia rischiano di saltare a to della sentenza del Consiglio di Stato di dicembre scorso. La motivazione è ben nota: Palazzo Spada ha giudicato non abilitante ai fini dell'insegnamento il #diploma magistrale conto prima del 2002, andando contro le sentenze precedenti che avevano immesso con riserva le maestre nelle graduatorie a esaurimento #gae e, per molte, ...

Ultime contratto scuola 2018 : Novità aumenti stipendi inizio e fine carriera Video : I sindacati non ci stanno al rinnovo del #contratto della #scuola dei docenti e del personale Ata alle condizioni venute fuori dalla bozza presentata dall'Aran la scorsa settimana. Il nodo maggiore è la richiesta di più ore di lavoro a scuola per gli insegnanti in cambio degli aumenti degli stipendi. Che, in realta', si traducono in poche decine di euro dopo un'attesa per il rinnovo dei #Contratti statali che si sta trascinando da nove anni. In ...

Concorso Polizia Penitenziaria 2018 - ecco le Novità sul nuovo attesissimo bando Video : Il 2018 può essere considerato senza alcun tipo di obiezione l'anno dei concorsi pubblici [Video]. Diversi, infatti, sono i bandi attesi nei prossimi mesi. Uno di questi è quello relativo al corpo della #Polizia Penitenziaria. In verita', trattasi di indiscrezioni e non di notizie ufficiali. Tuttavia, seppur non c'è ancora nulla di ufficiale, l'attendibilita' delle fonti da cui derivano queste indiscrezioni è tale da far ben sperare tutti i ...

Contratti statali 2018 : Novità arretrati da 370 a 712 euro - aumenti da 63 a 117 Video : aumenti degli stipendi dei lavoratori #statali con il rinnovo del #contratto 2018, ma anche arretrati a saldo per i primi due anni dei Contratti, ovvero il 2016 e 2017. Arrivano novita' per le buste paga dei contribuenti statali in questo inizio di 2018, probabilmente per una buona parte di lavoratori del pubblico impiego gia' prima delle elezioni del 4 marzo prossimo. Mentre alcuni #Contratti statali sono ancora nella fase di trattativa, il ...

Ultime Novità contratto scuola 2018 : stipendi - ai docenti più ore a costo zero? Video : Arrivano novita' sulla trattativa per il rinnovo del #contratto della #scuola in corso all'Aran: dalle nuove clausole inserite nella bozza del contratto, infatti, è emersa la possibilita' che ai docenti possa essere richiesto di lavorare più ore. I nodi, non solo economici, per arrivare alla firma del contratto dei docenti e del personale scuola stanno ritardando i tempi e la trattativa potrebbe andare oltre anche alla data delle elezioni ...

Contratto statali e scuola 2018 : Novità oggi 19/01 - aumenti stipendi di € 130? Video : Si allungano nuovamente i tempi per arrivare alla firma per il rinnovo del #Contratto dei docenti e del personale della #scuola e per gli aumenti degli stipendi degli #statali. Secondo quanto scrive il quotidiano Repubblica, infatti, la situazione di stallo nella trattativa all'Aran sui principali nodi del Contratto scuola e sulle risorse necessarie per assicurare gli aumenti in busta paga potrebbero far slittare la firma addirittura a dopo le ...