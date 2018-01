New England Patriots vs Philadelphia Eagles | Superbowl 2018 | la data e l’orario Come

NFL - Super Bowl 2018 : le finaliste ai raggi X. Tom Brady e New England favoriti - ma attenzione alla difesa di Philadelphia : La settimana che porta al Super Bowl LII è cominciata. Sarà una lunga attesa verso il kick-off della notte di domenica 4 febbraio, quando New England Patriots e Philadelphia Eagles si sfideranno allo U.S. Bank Stadium di Minneapolis. Sarà, come di consueto, un evento che paralizzerà il mondo intero, non solo per l’incontro ma anche per lo spettacolo di contorno (sarà Justin Timberlake il protagonista dell’half-time show). A sfidarsi ...

Maltempo Usa : forti nevicate e bufere di neve nel Midwest e New England : Una forte tempesta di neve e’ attesa oggi negli Stati del Midwest Usa. Lo riferiscono media statunitensi, precisando che allerte meteo in vista di bufere di neve sono gia’ state diramate dal Colorado orientale al Minnesota meridionale. Per il Servizio meteorologico nazionale statunitense una bufera di neve comporta venti ad oltre 50 chilometri orari e copiose nevicate che riducono la visibilita’ anche per piu’ di tre ...

Al Super Bowl sarà sfida tra Philadelphia e New England : Philadelphia e New England saranno le protagoniste del prossimo Super Bowl. Nella semifinale di Nfl gli Eagles, trascinati da una grande prestazione di Foles, si sono imposti 38-7 sui Vikings al ...

Super Bowl 2018 - New England Patriots vs Philadelphia Eagles : quando si gioca? La data e il calendario. Programma - orari e come vederlo in tv : Le finaliste del Super Bowl 2018 sono state definite. Saranno New England Patriots e Philadelphia Eagles a sfidarsi per il titolo NFL di questa stagione. È stato questo l’esito delle lunghe tre settimane di playoff culminate con i Conference Championships, le finali di AFC e NFC. Si tratta di una riedizione di quanto già visto al termine della stagione 2004, quando le due squadre si sfidarono per il titolo con la vittoria di New ...

I New England Patriots e i Philadelphia Eagles giocheranno il Super Bowl - la finale del campionato di football statunitense : I New England Patriots e i Philadelphia Eagles hanno vinto i Championship Game e si sono qualificati per il Super Bowl, la finale del campionato di football statunitense. I Championship Game sono le semifinali del campionato di football americano (la The post I New England Patriots e i Philadelphia Eagles giocheranno il Super Bowl, la finale del campionato di football statunitense appeared first on Il Post.

Salute - è previsto un calo delle morti da oppiacei nel New England dopo ben 17 anni : Gli stati del New England, inclusi Massachusetts e Rhode Island, sono proiettati verso una diminuzione di circa il 10% delle morti da oppiacei nel 2017 rispetto al 2016, dopo 17 anni di aumento del numero di vittime di oppiacei in tutta la nazione, secondo quanto riporta il Wall Street Journal. Mentre il numero di morti collegate all’uso di oppiacei era raddoppiato dal 2010, ora si spera che gli stati trovino un modo per combattere l’overdose, ...

Football americano - NFL 2017-2018 : New England e Philadelphia schiacciasassi. Giorgio Tavecchio resta a guardare. New Orleans vince in rimonta : Classifiche che vanno via via definendosi nell’NFL 2017-2018. Dopo la Week 11 la situazione in vista della postseason appare sempre più chiara, anche se la lotta sarà come sempre aperta fino alla fine. In testa alla AFC ci sono ovviamente i New Englans Patriots, che nell’incontro giocato a Città del Messico hanno letteralmente schiantato gli Oakland Raiders per 33-8. Dopo l’inizio di stagione poco convincente, i Pats si sono ...