Nba | Washington perde John Wall per 6-8 settimane

Nba : Oklahoma regola Washington - Denver supera New York : Oklahoma City-Washington 121-112 Dopo i problemi di inizio stagione Oklahoma City sembra aver ingranato la marcia giusta. I Thunder continuano a fare progressi a livello offensivo e trovano contro i ...

Nba - i risultati della notte : Washington punta al 4° posto - Miami ko a Brooklyn : ... così come nello sport in generale. Cosa differenzia un campione, qual è il tratto distintivo? La continuità. Il trucco sta tutto lì, "nel vincere contro le piccole" direbbero quelli bravi. Ecco, la ...

Nba - non basta Westbrook - Dallas passa a OKC. Clippers in ripresa - vincono Boston e Washington : Oklahoma City Thunder-Dallas Mavericks 113-116 TABELLINO Da quando sono arrivati in città, ormai 10 anni fa, la partita dell'ultimo dell'anno a Oklahoma City è un classico, e incoraggiante anche il ...

Nba - Washington doma super Davis. Phila - ma che ti succede? : Zach Randolph (27 punti) porta a scuola i giovani Sixers, ancora senza Embiid e alla settima sconfitta nelle ultime otto partite. I Wizards superano New Orleans grazie ai 26 punti e 5 rimbalzi di ...

Nba 2017-2018 : Cleveland sconfitta da Milwaukee - Philadelphia in crisi - vince Washington : Sono solo tre le partite della notte NBA. Il match più atteso era sicuramente quello che metteva di fronte i Milwaukee Bucks (19-16) e i Cleveland Cavaliers (23-9), con la sfida in campo tra Giannis Antetokounmpo e LeBron James. A festeggiare alla fine è il greco, che sfiora la tripla doppia (27p, 14r e 8a) nel successo della sua squadra per 119-116. Si interrompe, dunque, la striscia positiva dei Cavs, che pagano un parziale negativo di 39-24 ...

Nba - Hawks e Clippers - non ci resta che perdere : ko a Memphis e Washington : Memphis Grizzlies-Atlanta Hawks 96-94 IL TABELLINO I Memphis Grizzlies prendono una boccata d'ossigeno battendo a fatica gli Hawks e conquistando il secondo successo nelle ultime 18 partite. Atlanta ...

Nba - Gallinari realizza 25 punti e i Clippers piegano Washington : I Los Angeles Clippers di Danilo Gallinari tornano al successo in Nba dopo un finale thriller contro Washington. La sfida dello Staples Center finisce 113-112 per i californiani, reduci da quattro ...

Nba - L.A.-Washington su skysport.it : tutti i motivi per guardare i Clippers : La maledizione dei Clippers. Facile richiamarla alla memoria ora, quando il ginocchio di Patrick Beverley ha già messo fine alla sua stagione, quando la lesione al legamento del ginocchio sinistro di ...

Nba - L.A.-Washington su skysport.it : tutti i motivi per guardare gli Wizards : Un campione come Beal sarebbe l'uomo copertina di qualsiasi Lega di basket al mondo, un talento purissimo che invece aspetta ancora la prima chiamata all'All-Star Game della sua carriera. "È stato un ...