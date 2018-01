NBA | Harden da record Si fermano i Thunder Débâcle per Cavs e Warriors

NBA - super Harden con tripla da 60 punti - ko gli Warriors : Notte ricca di sorprese in Nba. La più bella è sicuramente il record di James Harden che ha realizzato una tripla doppia con ben 60 punti, 11 assist e 10 rimbalzi, tracinando al successo i suoi ...

NBA - da LeBron James a Kobe Bryant - le reazioni incredule ai 60 punti di James Harden : "Dai, questo è fuori dal mondo: una tripla doppia con 60 punti? Sheesh!!!", il commento incredulo di LeBron James, uno che la materia la conosce bene. "OK, stai barando", la reazione ironica sempre ...

NBA : Harden da 60 punti : Ben nove le gare di regular season NBA disputate nella notte. Il protagonista assoluto è stato Harden: 60 punti, 10 rimbalzi e 11 assist nella vittoria di Houston contro Orlando , 114-107, . Utah ...

NBA 2018 : Cleveland perde partita e Kevin Love - cade anche Golden State. James Harden da record! : Nottata ricca di sorprese in NBA. Hanno perso i Cleveland Cavaliers, ma questo, visti i tempi, non sorprende più. La squadra di LeBron James è stata battuta per 125-114 sul campo dei Detroit Pistons, decimati tra infortuni e giocatori ceduti nell’affare Blake Griffin, non ancora disponibile. Il mattatore dell’incontro è stato Andre Drummond, autore di 21 punti con 22 punti, al pari di Stanley Johnson che ha chiuso con 26. In casa ...

NBA - All Star Game 2018 : definite le due squadre. LeBron James sceglie Irving e Durant - Steph Curry con Harden : Le squadre per l’All Star Game NBA 2018 sono state definite. I due capitani, LeBron James e Steph Curry, hanno selezionato i rispettivi compagni, scegliendoli tra gli altri otto titolari, designati dopo il voto che ha coinvolto tifosi, giocatori e giornalisti accreditati, e le riserve, scelte invece dagli allenatori. Sarà Team James contro Team Curry allo Staples Center di Los Angeles, nella prima storica edizione che non vedrà più lo ...

NBA Regular Season 2017/18 : Harden fa volare i Rockets - Pelicans e Spurs da urlo! : Che inizio di quarta settimana di gennaio in NBA Regular Season 2017/18! Punteggi altissimi, giocatori letteralmente scatenati, finali da brivido e come al solito tante tante sorprese. Questa è la NBA di quest’anno e per non perdere tempo andiamo subito a vedere quello che è successo nelle 9 partite giocate mercoledì in questa NBA Regular Season. I Rockets grazie ai 28 di Harden hanno battuto 99-90 gli Heat di Whiteside (22 con 13 ...

NBA 2018 : Houston supera Golden State grazie a James Harden e Chris Paul. OKC schianta Cleveland! : Notte ricca di incontri in NBA. Il piatto ricco è stato senza dubbio lo scontro tra Golden State e Houston. Sono stati i Rockets a prevalere, per 116-108. I Warriors non perdevano lontano da casa dal lontano 22 novembre: una sconfitta arrivata nel finale con le giocate del rientrante James Harden, che prima ha piazzato la tripla allo scadere dei 24″ per il 114-108, poi nell’azione successiva ha stoppato Steph Curry nel suo tentativo ...

NBA : Chris Paul e James Harden trascinano Houston - Golden State perde in trasferta : Houston Rockets-Golden State Warriors 116-108 IL TABELLINO 2-1 e palla al centro. I Rockets riportano il tiebreaker a proprio favore ("il vantaggio negli scontri diretti", si direbbe nel calcio) e ...

NBA - Houston-Minnesota 116-98 : Harden c'è - Gordon (30) trascina i Rockets : Houston tritura Minnesota pur con Harden a mezzo servizio, al rientro dall'infortunio. In Texas finisce tanto a poco, 116-98, con i Rockets che dominano da squadra vera tutti i finali di quarto, ...

NBA - i risultati della notte : Cavs - che fatica contro Orlando! Houston ritrova Harden e il successo : Cleveland Cavaliers-Orlando Magic 104-103 IL TABELLINO ritrovarsi avanti di 23 punti in casa contro la peggior squadra NBA dovrebbe essere il viatico migliore per scrollarsi di dosso il peggior ...

NBA - la crisi di Houston : D'Antoni aspetta il ritorno di Harden : Houston, abbiamo un problema. La squadra di Mike D'Antoni ha perso anche a Detroit, 108-101, e quella contro i Pistons è stata la settima sconfitta nelle nove partite disputate nelle ultime tre ...

NBA - niente Harden né Durant : Golden State passa a Houston : Anche senza due stelle del calibro di James Harden (la cui assenza era prevista) e Kevin Durant (assente per un problema al polpaccio destro), la seconda sfida stagionale tra Houston Rockets e Golden ...

NBA - i risultati della notte. OKC scherza i Lakers - Houston vince senza Harden a Orlando : Los Angeles Lakers-Oklahoma City Thunder 96-133 IL TABELLINO Il punteggio dice già tutto, ma nel caso le percentuali al tiro (appena sopra il 40% quelle dei Lakers, oltre il 60 quelle degli ospiti) ...

NBA 2018 : stiramento alla coscia per James Harden. Houston perde la sua stella per due settimane : James Harden ha rimediato uno stiramento al bicipite femorale della coscia sinistra e dovrà star fermo per due settimane. È questo l’esito degli esami a cui si è sottoposto il giocatore degli Houston Rockets, dopo la partita del 31 dicembre contro i Los Angeles Lakers che lo ha visto autentico mattatore con ben 40 punti segnati. Una brutta notizia per la squadra allenata da Mike D’Antoni che, dopo i passi falsi di dicembre che ...