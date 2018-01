Napoli | l' obiettivo adesso è Diego Farias

CALCIOMERCATO Napoli/ News - Perin rimane l'obiettivo per il dopo Reina (Ultime notizie) : CALCIOMERCATO NAPOLI, ultime notizie legate alla squadra di Maurizio Sarri: per la porta piace sempre Perin del Genoa al fine di sostituire lo spagnolo Reina.(Pubblicato il Tue, 30 Jan 2018 15:11:00 GMT)

Calciomercato Napoli - Dolberg obiettivo per giugno : L'arrivo della giovane ala tedesca, secondo il 'Corriere dello Sport', potrebbe infatti aprire le porte, in estate, a quello di Kasper Dolberg . Il centravanti danese è da tempo nel mirino del Napoli ...

Atalanta-Napoli - Sarri : “Squadra concentrata sull’obiettivo”. Gasperini : “Abbiamo giocato male” : Atalanta-Napoli, Sarri: “Squadra concentrata sull’obiettivo”. Gasperini: “Abbiamo giocato male” Serie A News Calcio - Notizie in Tempo Reale sulla Serie A, Calciomercato, Formazioni, Risultati, Classifiche ed altro... Atalanta-Napoli, Sarri – Il Napoli conquista una vittoria fondamentale nella corsa scudetto. A Bergamo gli azzurri vincono per 1-0 grazie alla rete di Mertens. LE PAROLE DI Sarri Il tecnico del ...

Napoli; Hamsik : “L’obiettivo è lo scudetto a Napoli” : Il centrocampista parla del suo momento in un’intervista a Pravda e promette impegno per il tricolore. Marek Hamsik è stato eletto in patria come miglior calciatore slovacco ed in occasione della consegna del prestigioso riconoscimento, ha rilasciato ai media locali dichiarazioni di stima nei confronti dei tifosi che lo hanno votato: “É un grande onore ricevere questo premio. I tifosi potevano scegliere tra una lista di ...

Calciomercato Napoli - Politano è il nuovo obiettivo : Napoli - Il "no" di Verdi ha aperto la caccia all'esterno d'attacco per il Napoli . Matteo Politano sembra essere ora l'obiettivo numero uno: l'esterno del Sassuolo è l'ultima chance che Giuntoli ha ...

EL SHAARAWY AL Napoli? / Calciomercato Roma news - il Faraone diventa l'obiettivo di Sarri e De Laurentiis : El SHAARAWY al NAPOLI? Calciomercato Roma news, dopo che è saltato l'affare Simone Verdi e che Maurizio Sarri ha declinato la possibilità Gerard Deulofeu gli azzurri piombano sul Faraone.(Pubblicato il Wed, 17 Jan 2018 21:06:00 GMT)

Deulofeu al Napoli?/ Calciomercato gennaio : lo spagnolo diventa il primo obiettivo per l'attacco : Deulofeu al Napoli? Calciomercato gennaio, il laterale spagnolo del Barcellona diventa il primo obiettivo dei partenopei che hanno già incassato il rifiuto da parte di Simone Verdi(Pubblicato il Tue, 16 Jan 2018 15:04:00 GMT)

Calciomercato Napoli/ News - Deulofeu il primo obiettivo : pronto l’assalto decisivo (Ultime notizie) : Calciomercato Napoli, ultime notizie legate alla squadra di Maurizio Sarri: la compagine azzurra è pronta a preparare l’offensiva per Deulofeu, per chiudere l’operazione in poche ore(Pubblicato il Tue, 16 Jan 2018 10:49:00 GMT)

Napoli - numeri record. Verdi primo obiettivo in entrata : facile per il Napoli in questo momento dare i numeri: la squadra di Sarri è in testa al campionato, con dieci punti in più della passata stagione e con la miglior difesa (appena tredici reti al ...

Napoli - novità in arrivo anche in porta : Leno primo obiettivo di Giuntoli : Una settimana di riposo a partire da ieri. Sabato, infatti, con leggero anticipo sul previsto, i calciatori del Napoli torneranno ad allenarsi a Castel Volturno. Intanto, un po' di vacanze per tutti ...

LIVE Napoli-Verona - 20a giornata Serie A in DIRETTA : obiettivo tre punti per i partenopei al San Paolo : Buongiorno e bentrovati alla DIRETTA LIVE di Napoli Verona, match valido per la ventesima giornata del campionato di calcio di Serie A 2017-2018, la prima del girone di ritorno. Allo stadio San Paolo i partenopei andranno a caccia dei tre punti per riscattarsi dopo la sorprendente eliminazione in Coppa Italia per mano dell’Atalanta e confermarsi, invece, leader nella graduatoria generale. Una vetta che ha consentito agli uomini di Maurizio ...

Napoli-Sampdoria - dalle 15.00 La Diretta Per Sarri l'obiettivo è il titolo di campione d'inverno : Napoli e Sampdoria si affrontano al San Paolo in una partita di grande interesse per la classifica: i partenopei sono tornati al comando dopo la vittoria di Torino dello scorso turno e la ...

Napoli : obiettivo 99 per un 2017 da record : Ha ragione Lorenzo Insigne, che ha detto alla Gazzetta di non volersi più accontentare del titolo di campione d'inverno. Tuttavia, questo Napoli dà garanzie diverse rispetto a quello che due stagioni ...

Calciomercato - Napoli : obiettivo Younes. Ecco chi è il talento dell'Ajak che può diventare il vice Insigne : Riflettori sul mercato accesi ormai da tempo, in casa Napoli " nonostante le due gare di campionato ancora da disputare prima dell'inizio del nuovo anno " si pensa già ai rinforzi da regalare a ...