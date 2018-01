Morto il colonnello Aldo Foglia | storico meteorologo del TG5 degli anni 90

Cagliari. Morto in un incidente Romano Sedda ex tenente colonnello della Finanza : Sinistro mortale lungo la 196 all’altezza della circonvallazione per Villacidro. Un tir e un’Audi A3 si sono scontrati frontalmente. Nell’impatto è Morto Romano Sedda, 72 anni nato a Sardara e residente a Cagliari, ex tenente colonnello della Guardia di Finanza. Il tir…Continua a leggere →