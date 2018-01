Monster Hunter World | in regalo un pacchetto di oggetti per tutti i giocatori

Monster Hunter World Guida : Come sbloccare il completo Vedetta di Horizon : Fino all’8 Febbraio e in esclusiva PS4, partecipando ad uno specifico evento in Monster Hunter World, è possibile ottenere i materiali necessari per la fabbricazione presso la forgia, del completo Vedetta per il proprio compagno di viaggio, scopriamo insieme Come procedere. Monster Hunter World: Guida al completo Vedetta di Horizon Zero Dawn Prima di proseguire ci teniamo a chiarire che: Non potete sbloccarlo su Xbox One Non ...

Monster Hunter World fa il botto in Giappone : è già il gioco più venduto nella storia di PS4 : Evidentemente non pago dei record fatti registrare globalmente, Monster Hunter World (non perdetevi la nostra guida) vuole stupire anche nel territorio Giapponese dimostrandosi un autentico traino anche per le vendite di PS4.Come sottolinea Gematsu, il gioco in Giappone è disponibile solo su PS4 e questo aspetto lo configura sostanzialmente come un'esclusiva in attesa dell'uscita su PC. I dati di vendita condivisi da Famitsu dimostrano come il ...

Monster Hunter World : un raro glitch non permette di giocare online : Monster Hunter: World è stato accolto positivamente tanto dalla critica quanto dai giocatori, che hanno letteralmente assaltato i negozi fisici e digitali per acquistare una copia del gioco sviluppato e pubblicato da Capcom.Al netto quindi dei 5 milioni di copie distribuiti in soli tre giorni e del conseguente aumento del valore in borsa di Capcom, possiamo affermare che sono milioni i giocatori che in questo momento si stanno godendo Monster ...

Monster Hunter World : le modifiche del personaggio potrebbero arrivare in futuro : Il 2018 è partito veramente alla grande con il lancio di Monster Hunter World, titolo del quale vi abbiamo proposto la nostra guida e che ha già toccato quota 5 milioni di copie piazzate.Monster Hunter World, al momento disponibile per PlayStation 4 e Xbox One, sembra stia piacendo ai tanti giocatori, tuttavia sono in molti a lamentare l'assenza della feature che permette la modifica del personaggio: ora, una volta creato il personaggio non può ...

Capcom vola in borsa grazie a Monster Hunter : World : Monster Hunter: World è da poco arrivato su Xbox One e PS4, venendo accolto in maniera positiva dalla critica e, soprattutto, dai giocatori.Vi abbiamo raccontato nella nostra precedente news dell'incredibile successo del gioco, in grado di distribuire oltre 5 milioni di copie in soli tre giorni dal lancio. Oggi parliamo invece dei prevedibili risultati finanziari di Capcom, che è stata premiata dagli investitori per come Monster Hunter: World ...

Monster Hunter World : distribuite 5 milioni di unità in appena tre giorni : Dopo avervi parlato dei record superati nel Regno Unito si torna immediatamente sull'argomento Monster Hunter World (scoprite il gioco nella nostra guida) rivelando ulteriori record.Come riportato da Games Industry, Capcom ha annunciato che sono già state distribuite più di 5 milioni di copie (il dato include anche le copie digitali) nel corso del weekend di lancio. Si tratta di un dato che quindi riguarda sostanzialmente solo tre giorni sul ...

Monster Hunter World e Dragon Ball FighterZ da record nella classifica di vendite del Regno Unito : Le due uscite più importanti del mese di gennaio sono in vetta alla classifica di vendite UK della scorsa settimana e per un motivo o per l'altro sono entrambi dei record per i rispettivi franchise.Monster Hunter World, secondo quanto riportato da Eurogamer.net e rivelato a GfK Chart-Track, è "di gran lunga" il gioco della serie che ha venduto di più nella prima settimana sul mercato superando il precedente record di Monster Hunter Generations. ...

Ryu e Sakura a caccia di mostri in Monster Hunter World : Se avete sempre sognato di andare a caccia di mostri impugnando uno spadone nei panni di Ryu o perché no un bell'arco impersonando Sakura abbiamo delle buone notizie: Capcom ha pensato proprio a questo vostro (curioso) desiderio.Monster Hunter World (tutti i dettagli sul gioco nella nostra guida) e Street Fighter V potranno contare su una collaborazione davvero curiosa che può essere considerata il secondo tassello di questo particolare ...

I giocatori Xbox One di Monster Hunter World criticano pesantemente il multiplayer del titolo : Brutte notizie per Monster Hunter World (non perdetevi la nostra guida per tutti i dettagli sul gioco) e per l'accoglienza riservatagli dai giocatori? Sicuramente la situazione non è delle più rosee per quanto riguarda il multiplayer e il matchmaking dell'ultimo capitolo della serie Capcom.I problemi si stanno verificando sia su PS4 che su Xbox One ma a quanto pare sono soprattutto i possessori della console Microsoft a lamentarsi dello stato ...

Problemi Monster Hunter World col matchmaking su Xbox One - utenti frustrati : Mentre molti giocatori si divertono a Monster Hunter World a cacciare le bestie e creare armature più forti, molti altri hanno Problemi con il matchmaking del gioco. Nello specifico i giocatori di Monster Hunter World su Xbox One hanno notato difficoltà nel collaborare (di fare squadra) con gli altri e, a loro volta, stanno perdendo una delle nuove funzionalità più interessanti del gioco. I sospetti sui Problemi di matchmaking sono emersi ...

Street Fighter V incontra Monster Hunter con un crossover : Nel corso di un evento, Sony ha annunciato l’arrivo in Monster Hunter World di Ryu e Sakura, provenienti direttamente dal franchise Street Figther V di Capcom, che vi ricordiamo è disponibile in esclusiva PS4 e PC. Ryu porta l’Hadoken in Monster Hunter World A breve i cacciatori potranno trasformarsi in Ryu o Sakura e non solo in aspetto fisico. I personaggi iconici della saga Street Fighter saranno disponibili come per ...

Monster Hunter World : diamo un'occhiata ai prezzi delle microtransazioni : Monster Hunter World è uscito su console e PC, riporta Eurogamer, e con il lancio arrivano anche le rispettive microtransazioni.Capcom non ha esitato ad annunciare che le microtransazioni per acquistare oggetti di personalizzazione e abbellimento del personaggio sarebbero state parte del gioco, mentre tutte le altre aggiunte come nuovi mostri sarebbero state gratuite.Ecco ora una panoramica sui prezzi degli oggetti acquistabili per MH: World. Si ...

Monster Hunter World finalmente disponibile - diffuso il trailer di lancio : L'atteso Monster Hunter: World è finalmente disponibile da oggi su PlayStation 4 e Xbox One, per la felicità di tutti i fan che attendevano da tempo il momento di poter cacciare le enormi creature del titolo firmato da Capcom.Proprio il publisher nipponico ha recentemente diramato un comunicato stampa con il quale presenta il trailer di lancio ufficiale di Monster Hunter: World, che va a celebrare l'uscita del gioco con numerose sequenze di ...

Monster Hunter World disponibile da oggi : Capcom è lieta di annunciare, che a partire da oggi Monster Hunter World è ufficialmente disponibile nei negozi e store digitali su PS4 e Xbox One, mentre la versione PC arriverà in autunno. In Monster Hunter World i giocatori dovranno affrontare mostri giganti in un vasto e pulsante ecosistema, giocando in solitaria o co-operativa a 3 giocatori. Monster Hunter World arriva nei negozi e store digitali Entrate a ...