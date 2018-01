Milano : Progetto Arca - 1000 coperte termiche pronte per i senzatetto (2) : (AdnKronos) - “D’inverno, per strada, i nostri operatori e volontari sono presenti ogni giorno e ogni notte per dare un aiuto concreto a chi si trova in difficoltà. Questo - dice Alberto Sinigallia, presidente di Fondazione Progetto Arca - non significa solamente offrire un riparo dal freddo e garan

Milano : svelato progetto Horti - 80 residenze e grande parco in Porta Romana (2) : (AdnKronos) - Il progetto prevede nel dettaglio la ristrutturazione della grande Villa interna del XIX secolo; il recupero di due edifici storici: Lavanderia e Casello; la realizzazione di villette urbane indipendenti che richiamano l’architettura milanese su via Orti; un edificio di nuova costruzio

Dieselgate - la raccolta fondi per far monitorare l’aria ai cittadini. Il progetto a Milano - Roma - Brescia e Bologna : L’associazione Cittadini per l’aria lancia la prima inchiesta dal basso sul Dieselgate a livello nazionale, con una raccolta fondi che chiuderà il prossimo 20 gennaio. Si tratta di una campagna di monitoraggio partecipativo dell’inquinamento urbano legato alle auto diesel che, dopo il successo dell’esperienza a Milano, verrà replicata anche a Roma, Brescia e Bologna. Gli stessi cittadini potranno usare delle speciali provette, ...

Il Politecnico di Milano partner del progetto Ecopotential : Utilizzare in maniera integrata le osservazioni della Terra, satellitari e non, per ottenere dati più precisi sullo stato e sui cambiamenti in atto negli ecosistemi: è l'obiettivo del progetto ...

Milano - il museo dei diritti con il barcone dei migranti e percorsi didattici : il progetto prende vita : L'impatto visivo sarà fondamentale: un barcone arrugginito tra le palazzine della Statale e l'Istituto di medicina legale. Intorno, però, avrà spazi per gli archivi storici dell'università e per gli ...

Milano in campo per attuare il progetto VivaioLavoro : Due milioni di euro per riqualificare e valorizzare il Capac Politecnico del commercio e del turismo e la Scuola superiore del commercio, del turismo, dei Servizi e delle professioni, il polo formativo della Confcommercio milanese in viale Murillo 17. A definire…Continua a leggere →

Linea M4 Milano - completato il 30 per cento del progetto : Milano, 27 dic. (askanews) Lavori completati per il 30% nei cantieri della metro M4 di Milano, realizzata da un'Associazione Temporanea di Imprese guidata da Salini Impregilo. All'opera oltre 1000 ...

Gli esports sbarcano all’Università : il progetto innovativo della Statale di Milano : L’interesse degli appassionati nei confronti degli esports è ormai sempre più forte. Non sono più considerati solo come un diversivo da sfruttare nel tempo libero, ma come un vero e proprio strumento che può incrementare i ricavi dei club. Un’idea che è stata ben compresa anche da diversi club italiani. Anche l’ambiente universitario ha così […] L'articolo Gli esports sbarcano all’Università: il progetto innovativo ...

Milano : Bastoni (Lega) - grave via libera Comune a progetto parcheggio via Borgogna : Milano, 16 dic. (AdnKronos) - "E' estremamente grave che gli uffici comunali abbiano dato luce verde al progetto. La perizia del Tar getta nuove ombre sulle attività del Comune di Milano e sulla superficialità con la quale si autorizzano alcuni progetti che se portati a conclusione rischierebbero di

Prevenzione incendi boschivi : a Milano prestigioso riconoscimento a progetto di dottorandi Unime : ... della ricerca e dell'impresa, come il Rettore del Politecnico di Milano Ferruccio Resta, il matematico Alfio Quarteroni, il Direttore Generale del Museo Nazionale della Scienza e della Tecnologia ...

Premio di design Progetto Simbiosi - vince Politecnico di Milano : Milano, 21 nov. (askanews) Gli studenti del Politecnico di Milano hanno conquistato il primo e secondo posto di Progetto Simbiosi, il contest per studenti promosso da De'Longhi: dal 20 al 26 novembre ...

Milano : al progetto 'A scuola di sport' 250mila euro (2) : ?Proseguiamo nella nostra politica di sostegno allo sport di base ? ha spiegato l'assessore al Turismo, Sport e Qualità della Vita, Roberta Guaineri ? replicando un intervento che ha già dimostrato ...

