Milano | cane husky rinchiuso nel micro balcone per un giorno intero | la fotodenuncia su

Milano - arrestati padre e figlio egiziani per terrorismo. “Il minore era integrato. Per questo lo chiamavano ‘cane'” : Era un “cane”, viveva nel “peccato” perché frequentava una donna italiana, “una sporca”. Nell’estate di due anni fa, Sayed Fayek Shebl Ahmed, ex mujaheddin combattente in Bosnia, parlava così di suo figlio Hamza. Il minore, l’impuro, la “pecora nera” della famiglia perché in guerra non voleva andarci. Mentre il grande Saged Sayed era bravo, l’orgoglio di famiglia perché si era ...

A Milano la prima boutique di moda per lei e il suo cane : Dimenticate le classiche scene delle gentil signore che lasciano fuori dal negozio i loro fedeli cagnolini per dedicarsi allo shopping. Adesso, anche i quattro zampe sono i benvenuti. E non solo ad entrare nella boutique, ma anche per scegliere l’outfit più adatto, en pendant con quello scelto dalla padrona. LEGGI ANCHEAlessandra Amoroso dà l'addio al suo cane Succede a Milano, nell’elegante quartiere di Brera, dove Temellini Milano ha aperto le ...

Milano - aggredita e rapinata in Porta Venezia : "Hanno preso anche il cane" : Tanti nel quartiere stanno aiutando la donna a ritrovare il suo volpino bianco, Lisa, sparito la sera di Natale dopo l'aggressione

Basket - Santo Stefano a canestro Milano-Brescia il clou : ROMA - Dopo i due antipasti di sabato, con le vittorie di Trento (a Pistoia, sesto successo consecutivo tra campionato e coppe per la Dolomiti) e Torino (in casa contro Reggio Emilia), arriva un Santo ...

Milano - anziana uccisa allalba in un parco mentre porta a spasso il cane : Il primo a dare l'allarme è stato un passante attorno alle 7:20. Quando i paramedici del 118 sono arrivati sul posto, l'anziana era ancora viva ma le manovre di rianimazione non sono servite. La ...

