Milan-Lazio 0-0 | l' andata della semifinale di Coppa Italia finisce 0-0

Coppa Italia - Milan e Lazio non si fanno male : finisce 0-0 al Meazza : Il Milan di Gennaro Gattuso non riesce a sfondare contro la Lazio di Simone Inzaghi nell'andata della semifinale di Coppa Italia . I biancocelesti hanno avuto più chance in tutta la partita anche se al 76' Calhanoglu ha clamorosamente sbagliato un gol a porta vuota. Il 28 febbraio, allo stadio Olimpico e nella sfida di ritorno, le due squadre si giocheranno l'accesso alla finale dove incontreranno la vincente tra l'Atalanta di ...

