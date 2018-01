Migranti | Frontex lancia nuova operazione | Themis sostituisce Triton

Migranti - Frontex : -34% arrivi in Italia : 17.10 Nessuna invasione di Migranti.Secondo i dati provvisori resi noti da Frontex, nel 2017 c'è stata una flessione del 34% degli arrivi in Italia, rispetto all'anno precedente. Gli immigrati giunti illegalmente in Europa attraverso la rotta centro-mediterranea,cioè soprattutto in Italia,sono stati 119 mila a fronte dei 181.126 del 2016. Nel complesso i Migranti giunti nei Paesi Ue sono stati in tutto 204.300, 60% in meno rispetto al 2016. ...