Meteo Roma | tornano piogge e temporali | anche forti! Occhio alle previsioni

Allerta Meteo Emilia-Romagna : in arrivo pioggia e vento - neve oltre i 1300 metri : “L’approssimarsi di una perturbazione determinera’ l’afflusso di intense correnti sud occidentali con ventilazione in forte intensificazione e precipitazioni diffuse sull’intero territorio regionale. Sono previsti venti di Burrasca moderata (62-74 km/h) sulle sottozone di crinale appenninico e sulle sottozone collinari centro-orientali. Sono previsti venti Forti (50 -61 Km/h) sulle sottozone collinari occidentali. ...

Meteo Roma. Domani martedì 30 gennaio a Roma giornata all'insegna del tempo stabile e soleggiato. Nel resto della penisola cieli generalmente nuvolosi o molto nuvolosi...

Meteo Roma. Domani a Roma cieli generalmente nuvolosi con possibili locali piogge. Generale esaurimento dei fenomeni in serata salvo residue piogge sull'Alto Lazio. Previsioni Meteo Roma...

previsioni Meteo Roma Cieli poco nuvolosi sia nel corso della mattinata che al pomeriggio ma senza fenomeni; nuvolosità man mano sempre più compatta dalla serata,...

Allerta Meteo Emilia-Romagna : criticità per vento forte e stato del mare al largo : “Si prevede un’intensificazione del vento con direzione da nord-ovest nel corso della giornata di mercoledi’ 17 Gennaio, con intensità stimata tra 50 e 61 Km/h nelle aree B1, B2, A2 e D2. Successiva attenuazione della ventilazione nel corso della serata. Dal pomeriggio di mercoledì 17 Gennaio mare molto mosso al largo con altezza dell’onda stimata tra 1,8 e 2,5 metri“: l’Arpae ha emesso un bollettino di ...

Allerta Meteo Emilia-Romagna : domani in arrivo forti venti sudoccidentali : “Sono previsti per la giornata di martedì 16 Gennaio venti sud-occidentali moderati-forti su tutti i rilievi, aree collinari Bolognesi e su tutta la Romagna. Le intensità dei venti risulteranno inizialmente maggiori nel settore occidentale al mattino, in attenuazione pomeridiana. Sulle aree del Bolognese e della Romagna le intensità maggiori sono previste invece nella seconda parte della giornata. In dettaglio sono previsti: venti di ...

Previsioni meteo a Roma per il fine settimana. Nel week end sarà all'insegna del tempo variabile con sole per l'intera giornata di sabato e un...

Meteo Roma. Domani a Roma sono previsti cieli generalmente sereni o poco nuvolosi, con peggioramento in serata. Nel Lazio poco nuvoloso al mattino su tutti i...

Meteo - un gennaio pazzo : la neve al nord - a Roma e a Palermo mai così caldo da 40 anni : Tempo in miglioramento al nord. Le piogge raggiungono il Centro e nelle prossime ore le regioni meridionali. Peggioramenti anche in Sardegna

Meteo Roma. Giornata all'insegna del tempo instabile con piogge per l'intera giornata. Nel Lazio rovesci sparsi con piogge anche intense in serata. Meteo Roma Giornata all'insegna...

Allerta Meteo Emilia-Romagna : criticità “gialla” per piogge - vento forte e mareggiate : “Tempo instabile per il transito di un sistema perturbato. Precipitazioni: 10-20 mm sul settore appenninico con possibili accumuli maggiori sull’ appennino piacentino e parmense dove non si escludono rovesci a carattere temporalesco. Altezza zero termico 1500 metri sul settore occidentale, 1800-2000 metri sul settore centro-orientale. Venti: fino a 70-80 Km/h sui crinali appenninici. Mare: molto mosso al largo con altezza ...

Allerta Meteo - Italia Sciroccata : giornata storica per il caldo senza precedenti - +24°C a Palermo - +20°C a Roma e Napoli - +17°C a Trieste : 1/27 ...

Allerta Meteo Emilia Romagna : possibile scioglimento del manto nevoso : Allerta meteo in Emilia-Romagna per le 24 ore di lunedi’. L’Arpae prevede ventilazione sostenuta intorno ai limiti di soglia nelle prime ore del giorno sulle zone di crinale della montagna Emiliana (55/65 Km/h), in serata su montagna e collina romagnola (55/65 Km/h) e sulla pianura romagnola (35/55 Km/h). In serata precipitazioni sul crinale dei bacini occidentali e centrali, inferiori ai valori soglia, ma “non si escludono ...

Meteo Roma. Le previsioni per il fine settimana della Befana. A Roma è previsto tempo stabile con nuvolosità irregolari ma senza fenomeni di rilievo. Meteo Roma....