Meteo Protezione Civile | il bollettino per domani | 1 Febbraio Maltempo in arrivo

Meteo Protezione Civile : il bollettino per domani - Sabato 27 Gennaio : La giornata di domani vedrà ancora iniziali condizioni di maltempo sul Nord-Ovest, in miglioramento però con il passare delle ore. Ecco il bollettino Meteo della Protezione Civile : Previsioni...

Allerta Meteo Campania : avviso della protezione civile per il maltempo delle prossime ore : La protezione civile della Regione Campania ha diramato un avviso di Allerta Meteo per vento e mare valevole a partire dalla mezzanotte e per le successive 24 ore. In particolare, sulla Campania, spireranno venti forti occidentali con temporanee raffiche e il mare si presenterà agitato o molto agitato, con possibili mareggiate lungo le coste esposte ai venti. La protezione civile raccomanda agli enti competenti di “porre in essere tutte ...