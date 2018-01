Messina | il prof Pietro Navarra annuncia la formalizzazione delle dimissioni da Rettore

Bancari - sofferenze e business Le versioni di Mustier e Messina Stessi profitti alla fine per i due big : Intesa Sanpaolo e Unicredit, i due colossi del settore Bancario italiano, hanno molti punti in comune e problemi per certi versi analoghi, a partire dall’esigenza di elevare la redditività. Ma le strategie seguite dai due capi azienda, Jean Pierre Mustier e Carlo Messina, restano profondamente diverse. Unicredit ha ceduto alcuni “gioielli di famiglia” e chiuso un robusto aumento di capitale a inizio anno per accelerare la pulizia di bilancio, ...