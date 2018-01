Melania sceglie colore suffragette

La first lady Melania Trump sceglie un completo pantalone bianco di Dior per il discorso sullo Stato dell'Unione. La scelta del bianco la contrappone alle dem che hanno scelto il nero come forma di protesta contro Trump. Il nero era stato scelto come colore anche per il red carpet dei Golden Globe per protestare contro le molestie sessuali. Il bianco è il colore solitamente associato alle movimento delle suffragette ed è stato usato, simbolicamente,anche da Hillary Clinton quando ha accettato la nomination democratica.(Di mercoledì 31 gennaio 2018)

