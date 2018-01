Maurizio Aiello | Io discriminato a causa della mia malattia

Un Posto al Sole : anticipazioni 29 gennaio – 2 febbraio 2018. Maurizio Aiello : «Io discriminato per la mia malattia» : Maurizio Aiello Pronto a rivestire ancora una volta i panni dello spietato Alberto Palladini in Un Posto al Sole, Maurizio Aiello, ospite su Rai1 de Il Sabato Italiano, ha parlato del problema di salute che qualche tempo fa lo ha tenuto lontano dal lavoro. L’attore ha dichiarato di non aver ricevuto alcuna solidarietà dal mondo dello spettacolo e di essersi addirittura sentito ingiustamente discriminato. “Il mio errore è che ne ho parlato tanto ...

Maurizio Aiello - Un posto al sole/ Annuncia il ritorno e i fan approvano : Alberto Palladini alla riscossa? : Maurizio Aiello Annuncia il ritorno a Un posto al sole nel ruolo di Alberto Palladini: i fan della soap partenopea approvano. Cosa si inventerà questa volta il temuto avvocato?(Pubblicato il Mon, 29 Jan 2018 10:41:00 GMT)

Un posto al sole : Maurizio Aiello svela la data del suo ritorno : Maurizio Aiello torna a Un posto al sole e parla della sua famiglia Sto con lei da quasi diciotto anni […] il nostro amore è nato frequentandoci. Lei già sapeva chi ero, seguiva Un posto al sole! Con queste parole Maurizio Aiello oggi a Il Sabato Italiano di Eleonora Daniele ha parlato di sua moglie, nonchè mamma dei suoi due figli. Intervistato dalla conduttrice, l’attore di Un posto al sole ha svelato che gli piace godersi tutti i ...

Un Posto al Sole : anticipazioni 15-19 gennaio 2018. Maurizio Aiello torna a vestire i panni di Alberto Palladini : Maurizio Aiello Regalo di San Valentino per i telespettatori di Un Posto al Sole. Dal 14 febbraio a movimentare le trame della soap tornerà il perfido ma allo stesso tempo molto amato Alberto Palladini, lo storico personaggio interpretato da Maurizio Aiello. Ad annunciarlo è lo stesso attore, che sulla propria pagina Facebook ha pubblicato una foto sul set partenopeo. Per Aiello si tratta dell’ennesimo ritorno nel cast della soap alla quale ha ...