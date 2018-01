Marsiglia | un attaccante arrivato in estate può già partire

: #Ligue1 Marsiglia - Monaco. 6 minuti e due errori gravi, uno per ogni squadra, che costano due gol. Nella ripresa,… - ricardorubio44 : #Ligue1 Marsiglia - Monaco. 6 minuti e due errori gravi, uno per ogni squadra, che costano due gol. Nella ripresa,… - tecnogers : (Marsiglia: un attaccante in partenza) su TecnoGers - - calcio24mercato : Marsiglia: un attaccante in partenza - calcio24mercato : Marsiglia, un attaccante già ai saluti -

Leggi la notizia su calciomercato

(Di mercoledì 31 gennaio 2018) Secondo quanto riferisce RMC Sport , ilè pronto a valutare in queste ultime ore di mercato offerte per l'classe '88 Kostas Mitroglou . Respinte tutte le proposte di prestito, in quanto l'OM vuole rientrare ...