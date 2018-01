MARK SALLING SI É SUICIDATO? L' attore denunciato dall' ex fidanzata?

MARK SALLING si è suicidato?/ Gli ultimi giorni di vita dell'attore di Glee prima della tragedia : Mark Salling è morto. L'attore, diventato celebre per la serie tv Glee, è stato trovato impiccato ad un albero. Sarebbe confermata l'ipotesi del suicidio anche se continuano le indagini.(Pubblicato il Wed, 31 Jan 2018 13:02:00 GMT)

L’attore MARK SALLING trovato morto a Los Angeles : era accusato di pedopornografia : L’attore Mark Salling trovato morto a Los Angeles: era accusato di pedopornografia L’attore Mark Salling trovato morto a Los Angeles: era accusato di pedopornografia Continua a leggere L'articolo L’attore Mark Salling trovato morto a Los Angeles: era accusato di pedopornografia sembra essere il primo su NewsGo.

MARK SALLING si sarebbe impiccato. Era coinvolto in un caso di pedopornografia : Mark Salling, ex star di Glee, serie nella quale vestiva i panni di Noah 'Puck' Puckerman, è stato trovato morto nei pressi del Los Angeles River, in un campo da baseball, non molto distante dalla sua ...

Morto MARK SALLING - star di "Glee" : si è suicidato : Un altro terribile lutto nel cast di "Glee". Mark Salling, 35 anni, indimenticabile nel ruolo di Noah Pucker, è Morto. L'attore è stato trovato senza vita nel Los Angeles River...

Addio a MARK SALLING - l’attore di «Glee» scompare a 35 anni : C’era un tempo in cui Mark Salling aveva tutto quello che un ragazzo di vent’anni potesse desiderare. Una bel lavoro, una bella rendita e una bella casa. Fortune che era riuscito a costruire mattoncino dopo mattoncino grazie a Noah Puckerman, il personaggio che aveva interpretato in Glee per sette anni e che oggi, alla notizia della sua morte a soli 35 anni, i fan piangono come un amico fraterno. La notizia della sua scomparsa fa ...

Morto - suicida? - MARK SALLING - star di "Glee" : L'ombra nera di Glee. Un altro attore della famosa serie ha perso la vita in circostanze, anche questa volta, assai misteriose. Mark Salling, che aveva 35 anni e un bel volto da bravo ragazzo, si ...

Morto (suicida?) MARK SALLING - star di Glee : L'ombra nera di Glee. Un altro attore della famosa serie ha perso la vita in circostanze, anche questa volta, assai misteriose. Mark Salling, che aveva 35 anni e un bel volto da bravo ragazzo, si sarebbe suicidato impiccandosi in un campo da baseball non molto distante da dove viveva a Los Angeles. Il condizionale è d'obbligo perché, fino al momento di andare in stampa, la procura non ha confermato le cause del decesso. A decretarne le ...

MARK SALLING si è suicidato??/ Nessun biglietto di addio : diffuse le foto del luogo della morte : Mark Salling è morto. L'attore, diventato celebre per la serie tv Glee, è stato trovato impiccato ad un albero. Sarebbe confermata l'ipotesi del suicidio anche se continuano le indagini.(Pubblicato il Wed, 31 Jan 2018 08:15:00 GMT)

MARK SALLING è morto : da Jane Lynch a Matthew Morrison - le star di Glee piangono la sua scomparsa : Un altro momento tragico ha spinto le star di Glee a stringersi intorno all'ennesima famiglia rimasta senza un figlio: Mark Salling è morto suicida ed è difficile reagire ad una notizia di questo genere. L'amato Noah Puckerman in queste settimane ha dovuto affrontare l'onta di gravi accuse riguardo alla detenzione di materiale pedopornografico e sembra che proprio questo sia il motivo del folle gesto che lo ha portato alla morte. In queste ...

Glee - morto MARK SALLING : era in attesa della condanna per pedopornografia : Mark Salling, ex star di Glee, serie nella quale vestiva i panni di Noah «Puck» Puckerman, è stato trovato morto nei pressi del Los Angeles River, in un campo da baseball, non...

Tv. Morto l'attore MARK SALLING dopo le accuse di pedopornografia : Ex star della serie televisiva Glee era caduto in disgrazia in seguito alle accuse. Probabile suicidio

Morto suicida MARK SALLING - attore di 'Glee' : È Morto a 35 anni l'attore americano Mark Salling, conosciuto per la sua partecipazione alla serie tv 'Glee', che lo scorso ottobre si è dichiarato colpevole dell'accusa di possesso di materiale ...

Trovato morto MARK SALLING - star di Glee : 22.10 Mark Salling, ex star di Glee, è stato Trovato senza vita vicino alla sua abitazione a Sunland, a Los Angeles. L'attore, 35 anni, si sarebbe suicidato. Dopo la scoperta nel suo pc di 50mila foto di minorenni, Salling si era dichiarato colpevole di possesso di materiale pedopornografico ed era in attesa della sentenza, tra i 4 e i 7 anni di prigione con le attenuanti previste dal patteggiamento. Nella serie tv interpretava Noah Puckerman. ...

Si è suicidato l’attore MARK SALLING ex star di Glee : Si è tolto la vita Mark Salling, ex star di Glee. Nella popolare serie l’attore interpretava Noah Puckerman. Salling è