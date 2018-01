: Macerata, giovane donna fatta a pezzi e rinchiusa in due valigie abbandonate in strada - silviabest77 : Macerata, giovane donna fatta a pezzi e rinchiusa in due valigie abbandonate in strada - MPenikas : Macerata, giovane donna fatta a pezzi e rinchiusa in due valigie abbandonate in strada - Cascavel47 : Macerata, giovane donna fatta a pezzi e rinchiusa in due valige abbandonate in strada - CarlinoMacerata : Cadavere a pezzi: si tratterebbe di una giovane donna - LaScansione : Giovane soccorso dai Vigili del Fuoco a Civitanova -

(Di mercoledì 31 gennaio 2018) È statain due, poidavanti a un cancello. Il cadavere dellaè stata ritrovato a Pollenza, in provincia di, dopo che un passante ha allertato i carabinieri. L’uomo ha notato le due valige, non lontano dal cancello di una villetta in via dell’Industria, alla periferia del paese. Pensando che si trattasse di droga o di refurtiva ha chiamato le forze dell’ordine, che giunte sul posto hanno scoperto il corpo. Al momento sono in corso accertamenti per identificare la vittima e come e perché sia stata abbandonata in quel luogo. L'articoloin dueinproviene da Il Fatto Quotidiano.