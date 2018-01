Macerata | 18enne fatta a pezzi e nascosta in due valigie | un fermo

Macerata - 18enne sparita fatta a pezzi e nascosta in due valigie : fermato un uomo : Potrebbe già essere stato risolto il giallo di Macerata, dove sono state ritrovate due valigie contenenti il corpo fatto a pezzi di una 18enne sparita da due giorni, Pamela Mastropietro. La ragazza si era allontanta volontariamente dalla comunità di recupero "Pars" di Corridonia. fermato un uomo.

Macerata - cadavere a pezzi in 2 valigie. È della 18enne sparita : Il corpo della giovane Pamela Mastropietro di 18 anni è stato trovato fatto a pezzi e rinchiuso in due valigie abbandonate nelle campagne di Pollenza (Macerata). Pamela si era allontanata volontariamente dalla comunità "Pars" di Macerata. Non si avevano tracce di lei da 24 ore. Pamela Mastropietro aveva 18 anni, era alta un metro e 65 centimetri, i capelli lunghi castani e gli occhi scuri. La giovane era originaria di ...