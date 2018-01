Luca Materazzo torna in Italia - chiesto il rinvio del processo : Una istanza al gip per chiedere un rinvio della prima udienza. In attesa del suo rientro in Italia, previsto per domani mattina a Roma, Luca Materazzo comincia a giocare le sue carte da...

Materazzo - l'incubo di Chiaia : 'Correte - ho visto Luca al supermarket' : Per oltre un anno è stato una sorta di incubo per tanti residenti nella zona in cui è stato ammazzato Vittorio Materazzo. Per oltre un anno, il volto di Luca, l'ormai ex ricercato per la morte del ...

"Mio fratello Luca vuole uccidermi" : la frase shock di Vittorio Materazzo prima di essere assassinato : "Temo per la mia vita, mio fratello Luca mi vuole uccidere", queste le parole che l'ingegnere Vittorio Materazzo, ucciso con quaranta coltellate il 29 novembre 2016, confidò all'amico Stefano Romano . ...

Delitto Materazzo - la Spagna boccia il ricorso : Luca sarà trasferito in Italia tra pochi giorni : Nei prossimi giorni farà rientro in Italia e il suo volto da bravo ragazzo non sarà più quello di un fantasma o di un incubo metropolitano, di quelli che credi di aver incontrato all'angolo della ...

Delitto Materazzo - quella frase choc : «Mio fratello Luca vuole uccidermi» : Ha trascorso l'ultimo mese di vita, con una certezza: il fratello Luca voleva ammazzarlo. Prima ancora che la sua esistenza finisse sotto i colpi di quaranta coltellate, Vittorio...

Materazzo - l'avvocato : «Caso uguale a Puigdemont - Luca presto in libertà» : Madrid. Per ora è rinchiuso nella prigione madrileña di Soto del Real, ma potrebbe - è una ipotesi dell'avvocato spagnolo che lo difende - anche tornare in libertà in...

Materazzo - la Spagna dice sì all'estradizione : Luca in Italia entro 10 giorni : È durata poco la melina sull'asse italo-spagnolo. Ieri pomeriggio, pochi minuti prima delle due, da Madrid è arrivata la comunicazione ufficiale: via libera al ritorno in Italia di Luca Materazzo, il ...

La coinquilina di Luca Materazzo : «Così ho vissuto tre mesi al fianco di un assassino» : Siviglia. «Ancora non riesco a muovermi per casa senza provare terrore. Ho vissuto per tre mesi con un assassino. Se Luca è stato capace di fare quello che ha fatto a un suo familiare, a...

Materazzo - la battaglia di Luca : : Neanche un giorno di cella ed è già battaglia legale da parte di Luca Materazzo, secondo quanto trapela da fonti legali spagnole. Detenuto a Madrid, Materazzo si prepara a fare battaglia su un doppio ...

Materazzo - la battaglia di Luca : libertà e niente estradizione : Neanche un giorno di cella ed è già battaglia legale da parte di Luca Materazzo, secondo quanto trapela da fonti legali spagnole. Detenuto a Madrid, Materazzo si prepara a fare...

La vedova di Vittorio Materazzo dopo l'arresto di Luca : «Il mio incubo non è ancora finito» : Elena Grande, la moglie di Vittorio Materazzo, è a Roccaraso con i suoi due bambini quando viene informata dell'arresto di Luca preso a Siviglia mentre serviva ai tavolini di un bar...