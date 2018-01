Lotto | Ambi più frequenti nel mese di Febbraio 2018

Vincite : 21 ambi al Lotto e 7 ambi al 10e Lotto : Le Vincite realizzate dalle previsioni di GiGi nell’estrazione del 30 Gennaio 2017, centrano 31 ambi al Lotto e 7 Vincite al 10e Lotto tutte con punti 2. Al Lotto le Vincite sono cosi suddivise: 31 ambi di cui quattro su ruota secca, mentre le ambate centrate sono state 5. Al 10e Lotto sono state centrate in totale 7 Vincite di cui una […]

Vincite : 12 ambi al Lotto e 11 ambi al 10e Lotto : Le Vincite realizzate dalle previsioni di GiGi nell’estrazione del 27 Gennaio 2017, centrano 12 ambi al Lotto e 12 Vincite al 10e Lotto tutte con punti 2. Al Lotto le Vincite sono cosi suddivise: 12 ambi di cui due su ruota secca, mentre le ambate centrate sono state 1. Al 10e Lotto sono state centrate in totale undici Vincite tutte con punti […]

Vincite : 10 ambi al Lotto e 3 terni al 10e Lotto : Le Vincite realizzate dalle previsioni di GiGi nell’estrazione del 25 Gennaio 2017, centrano 10 ambi al Lotto e sette Vincite al 10e Lotto di cui tre con punti 3 più oro. Al Lotto le Vincite sono cosi suddivise: 10 ambi di cui tre su ruota secca, mentre le ambate centrate sono state 2. Al 10e Lotto sono state centrate in totale cinque […]

Vincite : 10 ambi al Lotto e 1 terno al 10e Lotto : Le Vincite realizzate dalle previsioni di GiGi nell’estrazione del 23 Gennaio 2017, centrano 10 ambi al Lotto e cinque Vincite al 10e Lotto di cui una con punti 3 più oro. Al Lotto le Vincite sono cosi suddivise: 10 ambi di cui uno su ruota secca, mentre le ambate centrate sono state 3. Al 10e Lotto sono state centrate in totale cinque […]

Vincite : 15 ambi al Lotto e 2 terni al 10e Lotto : Le Vincite realizzate dalle previsioni di GiGi nell’estrazione del 20 Gennaio 2017, centrano 15 ambi al Lotto e quattro Vincite al 10e Lotto di cui due con punti 3. Al Lotto le Vincite sono cosi suddivise: 15 ambi di cui tre su ruota secca, mentre le ambate centrate sono state 4. Al 10e Lotto sono state centrate in totale quattro Vincite di […]

Vincite : 2 terni al Lotto e 4 ambi al 10e Lotto : Le Vincite realizzate dalle previsioni di GiGi nell’estrazione del 18 Gennaio 2017, centrano 2 terni e 11 ambi al Lotto e quattro Vincite al 10e Lotto tutte con punti 2. Al Lotto le Vincite sono cosi suddivise: 2 terno, 11 ambi , mentre le ambate centrate sono state 3. Al 10e Lotto sono state centrate in totale quattro Vincite tutte con punti 2. […]

Vincite : 13 ambi al Lotto e 1 quaterna al 10e Lotto : Le Vincite realizzate dalle previsioni di GiGi nell’estrazione del 12 Gennaio 2017, centrano 13 ambi al Lotto e 1 quaterna al 10e Lotto . Al Lotto le Vincite sono cosi suddivise: 13 ambi di cui 2 su ruota secca, mentre le ambate centrate sono state 3. Al 10e Lotto sono state centrate in totale dodici Vincite di cui una con punti 4+oro, due […]

10eLotto 5 minuti - i 5 Ambi più frequenti per fascia oraria : 10eLotto 5 minuti, la statistica proposta di seguito riporta i 5 Ambi più frequenti per fascia oraria, riferita agli ultimi 30 giorni. 10eLotto 5 minuti, i parametri di ricerca sono stati elaborati per data, ultimi 30 giorni a partire dal 09/12/2017 al 09/01/2018, i mesi Dicembre e Gennaio, giorni tutti, mentre le fasce orarie vanno dalle 8:05 alle 21:00. I […]