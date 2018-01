Lo Stato apre una tabaccheria per farla gestire agli immigati

: RT @kidstu: Indiana Jones e la ricerca dei 47 milioni della #lega ladra truffati allo Stato... #bossi è stato così bravo che #salvini l'ha… - kidstu : RT @kidstu: Indiana Jones e la ricerca dei 47 milioni della #lega ladra truffati allo Stato... #bossi è stato così bravo che #salvini l'ha… - Stefjazz2 : RT @kidstu: Indiana Jones e la ricerca dei 47 milioni della #lega ladra truffati allo Stato... #bossi è stato così bravo che #salvini l'ha… - SettimoLink : Lo scorso 22 gennaio ha aperto a Seattle, nello stato di Washington (Stati Uniti) il primo punto vendita “Amazon Go… - gioporce : RT @kidstu: Indiana Jones e la ricerca dei 47 milioni della #lega ladra truffati allo Stato... #bossi è stato così bravo che #salvini l'ha… - AtoutfranceIT : RT @DarioBragaglia: A Les 2 Alpes la stagione invernale prosegue fino al 28 aprile. Fra le novità della stagione ci sono 6 cannoni installa… -

Leggi la notizia su ilgiornale

(Di mercoledì 31 gennaio 2018) Ventimiglia - I Monopoli disi "inventano" una nuova, per darla in gestione ai profughi già titolari di licenza nel Paese di origine, i quali hanno un trattamento "privilegiato", rispetto a categorie di italiani come invalidi di guerra, vedove o mutilati. Qualcuno, in città, parla già di discriminazione nei confronti degli italiani, ritenendo che fosse più opportuno un bando destinato esclusivamente ai profughi, senza creare i classici "figli e figliastri".Il bando parla chiaro. Che si tratti di una nuova attività lo conferma l'intestazione dell'avviso di concorso, nel punto in cui è scritto: "Rivendita ordinaria di generi di Monopolio di nuova istituzione". Ma non è tutto. La nuovadovrà, per forza, sorgere nel "quartiere" dei migranti, in un qualsiasi ...