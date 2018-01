Lo stadio di Pyeongchang verrà smantellato dopo appena quattro eventi

Leggi la notizia su agi

(Di mercoledì 31 gennaio 2018) Tra poco più di un mese e mezzo loolimpico di Pyeongchang​ non esisterà più,come fosse un palco da concerti piazzato in una piazza qualsiasi. Costato qualcosa come 109 milioni di dollari, l’impianto ospiterà soltanto: le cerimonie di apertura e di chiusura di Giochi Olimpici e Paralimpici invernali. Unocon la data di scadenza Segnatevi sul calendario il 18 marzo:quella data delloolimpico sudcoreano non resteranno che video e fotografie. L’impianto ha una capacità di 35 mila persone, è organizzato su 8 livelli – sette sopraelevati e uno sotterraneo - e, se volete visitarlo ma non avete in programma un viaggio in Corea del Sud, potete navigare questa guida interattiva. Verrà demolito perché la sua manutenzione avrebbe costi esagerati e ...