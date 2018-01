: L'influenza suina fa crollare (senza motivo) il consumo di carne - PiEsse_PS : L'influenza suina fa crollare (senza motivo) il consumo di carne - laspeziaoggitw : Crollo dei consumi di carne dopo influenza suina. “Tra il virus e il consumo di carne non c’è correlazione” - infoitsalute : Influenza suina, crolla il consumo di carne di maiale. Anche se non c'entra niente (La Nazione)… - infoitsalute : Crollo dei consumi di carne dopo influenza suina. “Tra il virus e il consumo di carne non c'è correlazione”… -

(Di mercoledì 31 gennaio 2018) Nel giro di un mese 4 persone si sono ammalate di. Apparentemente questa affermazione potrebbe sembrare la più banale del mondo. La Spezia però ha reagito in una maniera assolutamente sproporzionata. I macellai hanno visto un crollo spaventoso nelle vendite didi maiale. Cosa c'entra? Il virus che ha creato lo spauracchio generale è stato il celeberrimo H1N1. Questa sigla negli ultimi anni è diventata famosa proprio in associazione al termine popolare di "". Fatta eccezione per un caso tra i 4 sospetti, che si trattava di polmonite, il ceppo incriminato ha avuto conseguenze effettivamente serie sulla salute degli ammalati. Addirittura in due casi si è reso necessario il ricovero in rianimazione e terapia intensiva. Di lì a scatenare il panico il passo è stato estremamente breve. A diventare virale più che l'è stata la notizia. Internet ha ...